5 kişi aranıyor

Ömer KADİROĞLU

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ta bir işletmeye yönelik saldırı planı içerisinde oldukları tespit edilerek tutuklanan zanlılar Suriye uyruklu A.K. ve Y.K.’nin ardından suç ortakları olduğu belirtilen Y.Ö. de yakalandı. Zanlılar dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Y.Ö.’nün, A.K. ile Y.K.’yi silahlı saldırı planladıkları işletmeye götürdüğü, onlara erzak temin ettiği ve kaldıkları evin kira bedelini ödediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlılar A.K. ile Y.K.’nin 16 Ocak tarihinde Girne’de bir apartman dairesine gerçekleştirilen operasyon sırasında suçüstü hali gereği tutuklandıklarını mahkemeye anlattı.

Polis, söz konusu ikametgahta yapılan aramada, yatak üzerinde bir adet öğütücü ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan alüminyum folyonun bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, her iki zanlının da tutuklanmalarının ardından birer gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Cep telefonlarında önemli kanıtlar bulundu

Polis memuru, zanlı A.K.’nin gönüllü ifadesinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollarla geçtiklerini, İskele bölgesinde bulunan bir işletmeye ait çeşitli fotoğraflar çektiklerini ve bu fotoğrafları Dubai’ye gönderdiklerini itiraf ettiğini aktardı.

Polis, zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemelerde bazı oto galerilere ait konum bilgilerinin de tespit edildiğini mahkemeye sundu. Polis, yapılan muhaceret kontrollerinde Suriye uyruklu zanlıların ülkeye yasal giriş yaptıklarına dair herhangi bir kaydın bulunmadığını, ülkeye hangi noktadan ve ne şekilde girdiklerinin ise henüz tespit edilemediğini söyledi.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Y.Ö.’nün de 17 Ocak tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Y.Ö.’nün, zanlılar A.K. ile Y.K.’yi silahlı saldırı planladıkları otele götürdüğünün, zanlılara erzak temin ettiğinin ve kaldıkları evin kira bedelini ödediğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, ayrıca zanlı Y.Ö.’nün kalmakta olduğu evde yapılan aramada siyah renkli bir kar maskesinin bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemelerde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen beş kişinin daha tespit edildiğini ve bu şahısların arandığını kaydetti.

Telefonlar incelemede

Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan polis, aranan şahısların bulunması, cep telefonlarındaki incelemelerin sürdürülmesi, kamera görüntülerinin temini ve değerlendirilmesi ile ek ifadelerin alınması gerektiğini ifade ederek zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar A.K., Y.K. ve Y.Ö.’nün 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.