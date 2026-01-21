İkisi de şikayetçi

Lefkoşa’da yardım bahanesiyle buluştuğu biri 17, diğeri 47 yaşındaki iki kadına cinsel saldırıda bulunan 57 yaşındaki A.O. şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, ek tutuklama talep edildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin avlusunda çalışma izni çıkartmak maksadı ile buluştuğu 47 yaşındaki kadını kolundan çekerek sarıldığını ve boynunu koklayarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte saat 10.00 raddelerinde Açık Öğretim Kampüsü otopark alanı içerisinde benzer suç işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının açık öğretime kayıt yaptırmak maksadı ile buluştuğu 17 yaşındaki kızın rızası dışında elini okşadığını, bacağını sıkıp okşayarak "sen öpüşmeyi biliyor musun, benden hoşlandın mı, sana dudak yaptıralım mı, göğüslerin sıkımı" diyerek cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının aynı gün şikâyet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelemesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

