Gündemde yok

Cumhuriyet Meclisi yeni yılın ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Kısa süreli toplantıda ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli erken seçim çağrısı yaparken, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, gündemlerinde erken seçimin olmadığını söyledi.

İncirli, hükümetin 2022 Ocak ayından bu yana 200’den fazla yasa gücünde kararnameyi mevzuata dahil ettiğini belirterek bunun Meclis’in yetkisinin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi. İncirli “Meclis’in yenilenme zamanı çoktan geldi” derken, Üstel “Bizim gündemimizde erken seçim yoktur, halka hizmet vardır, halkın ihtiyacı olan yasaları Meclis’ten geçirmek vardır” şeklinde konuştu.

İncirli: Meclis’in yenilenme zamanı çoktan geldi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yeni yılın ilk oturumu için toplandı.

Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 12.08'de başladı.

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Kurul’da, 62’nci madde tahtında “Yasa Gücünde Kararnameler” başlıklı konuşma yaptı. 2026 yılının erken genel seçim yılı olacağını söyleyen İncirli, hükümet partilerinin erken genel seçim yılını kutladı.

İncirli, hükümetin 2022 Ocak ayından bu yana 200’den fazla yasa gücünde kararnameyi mevzuata dahil ettiğini işaret ederek, bunun Meclis’in yetkisinin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi.

Yasa gücünde kararnamelerin 20’den fazlasının af kararları olduğunu dile getiren İncirli, “Meclis’in değişmesi için erken genel seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu yaptıklarınızla gösteriyorsunuz” diye konuştu.

Meclis’in "yenilenmek zorunda olduğunu, ülkedeki demokratik düzenin derinden sarsıldığını" söyleyen İncirli, “Ortadan yürütülen bir şey yok” dedi.

200 tane yasa gücünde kararnamenin gerekçesinin ne olduğunu soran İncirli, Tüketicileri Korumaya İlişkin Kuralları Düzenleyen yasa gücünde kararnameyle yasanın değiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Bürokratlara da "yanlış işler yaptırıldığını" belirten İncirli, siyasetle, bürokrasi kurumlarının denge içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

Yasa gücünde kararnamelerle ülkenin yönetilmesinin demokratik olmadığını ifade eden İncirli, yasa gücünde kararnameyle af çıkarılmasını eleştirerek, “Bu aflarla birlikte maliyenin gelirlerini aksatıyorsunuz” dedi.

Erken genel seçim gerekli

Erken genel seçimin gerekliliğine herkesin inandığını savunan İncirli, “Artık bu meseleden kaçamazsınız. Bu memleket bu sene erken genel seçim yılına girmiştir. Erken genel seçim tarihini vermediğiniz sürece halk bunu söke söke alacak” dedi.

İncirli, Meclis’in yenilenme zamanının çoktan geldiğini söyledi.

Üstel: Bizim gündemimizde erken seçim yoktur

Başbakan Ünal Üstel ise, 2026 yılının ilk genel kurulunun hayırlar getirmesini diledi. 2026 yılının 2025 yılından daha zor bir yıl olacağının ilk günden ortaya çıktığını kaydeden Üstel, pandemi sürecinden sonra ekonomik değerlerin istenilen düzeye gelmediğini belirtti. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hükümetin 30 senede yapılmayan reformlar ve projelere imza attığını, beklenen yasaları da Meclis’ten geçirdiğini dile getiren Üstel, 2026’da halkın beklentilerini karşılamak için gerekli yasal düzenlemeleri Meclis’ten geçireceklerini söyledi.

“Böyle bir dönemde, böyle bir zamanda ve hukuksuzluğun tavan yaptığı noktada erken seçime gidilecekse buna hükümet oturur, ortaklarıyla karar verir, muhalefetle de istişare eder” diyen Üstel, “Bizim gündemimizde erken seçim yoktur, halka hizmet vardır, halkın ihtiyacı olan yasaları Meclis’ten geçirmek vardır ve halkımızı rahatlatmak vardır” vurgusu yaptı.

Geçmişte de yasa gücünde kararnameler yapıldığını hatırlatan Üstel, hiçbir gayri yasal uygulamaları olmadığını kaydetti. Üstel, muhalefetle iş birliği içinde halk için yasa yapmaya devam edeceklerini söyledi.