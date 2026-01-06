Asgari ücret için öneri: Net 54 bin lira

Aralık ayı hayat pahalılığı yüzde 3,39; altı aylık hayat pahalılığı ise yüzde 21,66 olarak açıklandı.

Yüzde 21,66 olarak belirlenen son 6 aylık enflasyon rakamının maaşlara yansıtılması bekleniyor. Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, uzlaşıyla en kısa sürede asgari ücreti belirleme hedefinde olduklarını söyledi.

Yüzde 39,45 değişim yaşandı

KKTC İstatistik Kurumu, Aralık ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 3,39 olarak açıkladı. Emekli ve kamu çalışanlarının ücretlerine yansıtmada gösterge olan altı aylık hayat pahalılığı oranı ise yüzde 21,66 oldu.

KKTC İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 3,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,45 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,45 değişim yaşandı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,69 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 5,91, haberleşme ana grubunda yüzde 4,74, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 4,00, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 3,85, sağlık ana grubunda yüzde 3,5, ulaştırma ana grubunda yüzde 2,12, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1,07, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 0,92, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0,24, eğitim ana grubunda yüzde 0,22, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,03 artış yaşandı.

Bir önceki aya göre; endekste kapsanan 508 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 95 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 50 ile okul servis ücreti, yüzde 44,55 ile cilt ve deri hastalıkları ile ilgili ilaçlar ve yüzde 39,37 ile salatalık oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 49,67 ile çiçek lahanası, yüzde 41,34 ile sarımsak ve yüzde 35,54 ile patlıcan oldu.

Komisyon yarın toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, uzlaşıyla en kısa sürede asgari ücreti belirleme hedefinde olduklarını söyledi.

Hasipoğlu, yazılı açıklamasında Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısını çarşamba günü saat 10.00’da yapacağını belirterek, İstatistik Kurumu’nun 6 aylık dönemi kapsayan Hayat Pahalılığı oranını yüzde 21,66 olarak duyurduğunu anımsattı.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Asgari ücreti tespit ederken dayanak alacağımız önemli verilerden biri daha netleşti” dedi.

Önceki 6 aylık hayat pahalılığı oranına göre yüzde 3,87’lik artış olduğunu da kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi ve işveren temsilcileriyle yapacakları toplantılarla ve uzlaşıyla emekçinin alın terinin karşılığı olan asgari ücreti en kısa sürede belirleme hedefinde olduklarını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026, 09:46