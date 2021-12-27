‘Yönetmeye hazırız’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, daha iyi ve daha refah bir gelecek adına yola koyulduklarını, halkın beklentilerine cevap verecekdönüşümü gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP milletvekili adayları 23 Ocak seçim ziyaretleri çerçevesinde bu sabah önce Mormenekşe köy Kahvesi’ni ardından da Yeniboğaziçi Spor Kulübü ile Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yeni yıla yönelik kurulan açık pazarı ziyaret etti. TDP milletvekili adayları pazardaki stantları tek tek gezerek esnafla sohbet etti, TDP'nin vizyonu ve projelerine ilişkin bilgiler vererek soruları yanıtladı.



TDP Başkanı Özyiğit TDP'nin yerli üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu belirterek, yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini ifade etti.Özyiğit, daha iyi ve daha refah bir gelecek adına yola koyulduklarını donanımlı kadroları ve toplumun yapısal sorunlarını çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, halkın beklentilerine cevap verecek içerikteki vizyonları ile ülkedeki değişimi dönüşümü gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirtti.