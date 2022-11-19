Kuzey gibi patladı

Politis gazetesi Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın verilerine dayanarak kundaklama, hırsızlık ve soygun olaylarının aydınlatılması oranlarının düşük olduğunu, tecavüz, uyuşturucu ticareti, cinayet gibi cezai suçların aydınlatılması oranlarının yüksek olduğunu yazdı.

Gazete Ağustos 2022 sonuna kadar 3 bin 491 ciddi suçun işlendiğini bunlardan yüzde 79.66’sının aydınlatıldığını belirtti.

Ağustos 2021 yılında ise suç sayısının 2 bin 701 olduğuna dikkati çeken gazete bunların ortaya çıkarılması oranının ise yüzde 77.16 olarak kaydedildiğini yazdı.

Gazete çeşitli suçlara ilişkin verileri ayrıntılı bir şekilde yer verirken, 1 Ocak-31 Ağustos 2022 döneminde 772 kişinin müdahil olmasıyla 727 olayın meydana geldiğini belirtti.

Habere göre, yine aynı dönemde çocuklarla ilgili cinsel tacize ilişkin 88, çocuk pornografisinde 125 olay araştırılırken 54 çocuk cinsel istismar kurbanı oldu.

İnsan ticareti konusunda ise 1 Ocak -26 Eylül 2022 döneminde 10 kişinin karıştığı 8 olay araştırıldı.

Gazete haberinde ayrıca 1 Ocak-31 Ağustos 2022 dönemi zarfında 18 bin 973 düzeniz göçmenin tespit edildiğini, 482 kişinin sınır edildiğini yazdı.

