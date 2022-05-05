Kuzeye geçtiği düşünülüyor

Güney Kıbrıs’ta 67 yaşındaki adamı kaçırarak, para ve mücevherlerini çaldığı iddia edilen Kıbrıslı Rum 25 yaşındaki Klitos Rosside her yerde aranıyor. Zanlının Kuzey Kıbrıs’a geçtiğinden şüphelenilirken, Rum polisi internet sitesinde fotoğraf yayınlayarak, Klitos Rossides’un aradığını duyurdu. Rum polisi, soygun, adam kaçırma, hırsızlık, tehdit suçunun pazartesi günü saat 14.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Klitos Rossides’un geçtiğimiz pazartesi günü zorla ve izinsiz 67 yaşındaki bir adamın aracına binerek, tehditle evine gitmesini sağladığı belirtildi. Zanlının 67 yaşındaki şahsın evinden para ve mücevher çaldığı açıklandı. Klitos Rossides’un daha sonra söz konusu şahsı bıçak zoruyla çeşitli banka ATM’lerine götürerek, pare çektirdiği bildirtildi. Zanlının soygun suçunu işledikten sonra 67 yaşındaki şahsın aracıyla kaçtığı, Lefkoşa’ya gittiği açıklandı.

67 yaşındaki adam ifadesinde genç adamın Lefkoşa’da ikinci bir şüpheliyi araca aldığını ve kendisini tenha bir yere bıraktıklarını iddia etti.

İki zanlının daha sonra yaya olarak kaçtıkları belirtildi.

Zanlının fotoğrafı polisin internet sitesinde yayınlanırken, adam kaçırma veya hürriyetinden yoksun bırakma suçundan aranan 25 yaşındaki şüphelinin yerini bilenlerin polise bildirmesi istendi.