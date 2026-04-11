Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği Konseyi başkanlığı döneminde 8 ve 9 Nisan tarihlerinde düzenlenen bir konferansı fırsat bilerek, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da iklim eylemi konusunda bilim, yenilik ve diplomasi yoluyla daha güçlü bölgesel işbirliğini savunan Lefkoşa Eylem Çağrısı'nı kabul etti.

“Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da İklim Eylemi: Bilim ve İnovasyonla Güçlendirilmiş Bölgesel İşbirliği” başlıklı konferans, hükümet yetkililerini, politika yapıcıları, önde gelen bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirdi.

Açıklamada, iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri olarak tanımlanan Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ( EMME ) bölgesindeki bilimsel iş birliği ve bilim diplomasisine odaklanıldığı belirtildi.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin ortak bildirisi olan "Akdeniz Paktı - Tek Deniz, Tek Pakt, Tek Gelecek" de dahil olmak üzere devam eden bölgesel ve uluslararası girişimlere işaret ederek, hem mevcut hem de yeni girişimlere dayalı pratik bir işbirliği çerçevesi sundu ve çabaların tutarlılığı, tamamlayıcılığı ve uyumu ihtiyacının altını çizdi.

Aynı zamanda konferans, Akdeniz'in Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik bir alan olmaya devam ettiğinin altını çizdi ve geleceğinin dengeli, kapsayıcı ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği yoluyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, iklim değişikliği, çevresel bozulma, ekonomik eşitsizlikler, göç baskıları ve güvenlik riskleri de dahil olmak üzere ortak zorlukların, bölge genelinde ekosistemleri ve geçim kaynaklarını korumak için güçlendirilmiş ve sürdürülebilir bölgesel işbirliğini gerektirdiği belirtildi.

