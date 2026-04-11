Rum polisi tarafından Larnaka’da taksicilik yaparken 1964 yılında kaçırılan ve bir daha haber alınamayan, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Trulli (Larnaka) bölgesinde yürüttüğü kazılar sonucu kimliği tespit edilen Şehit Reşat Ahmet'in kalıntıları, 62 yıl sonra bulunarak Lefkoşa’da toprağa verildi.

Reşat Ahmet'i defnetmek için Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki Ortaköy Şehitliği'nde askeri tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü ile askeri erkan, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Ahmet’in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin yakını Ünsal Özbilenler, törende yaptığı konuşmada, 62 yıl beklemenin zor olduğunu ve bu yüzden bugün kendileri için mutlu bir gün olduğunu belirterek, Ahmet’in bulunmasına katkı koyan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Türk ve Rum üyelerine teşekkür etti.

Reşat Ahmet için bir devlet töreni düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu da dile getiren Özbilenler, törene katılanlara teşekkür etti.

Ahmet’in taksicilik yaptığını ve 1964 yılının Mayıs ayında iki köylüsünü köye götürürken Rum polisler tarafından alındığını anlatan Özbilenler, “Öldürülmüş ve kaybedilmiştir.” dedi.

Savaş olmayan bir ortamda sivillerin polisler ve askerler tarafından alınarak yok edilmesinin suç olduğunu kaydeden Özbilenler, “Sayın Cumhurbaşkanı'm ilerideki görüşmelerde buna vurgu yaparsa çok seviniriz.” dedi.

Özbilenler’in konuşmasının ardından cenaze namazı kılındı ve Ahmet’in naaşı Ortaköy Şehitliği’ne taşındı.

Burada, saygı duruşu ve saygı atışı sonrasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tabutun sarılı olduğu bayrakları Reşat Ahmet’in ailesine teslim etti. Ardından Reşat Ahmet, dualarla defnedildi.

Ne olmuştu

Larnaka kentinde taksicilik yaparken o zamanlar 50 yaşında olan Reşat Ahmet, köyüne iki Türk'ü götürürken Rum polislerince 12 Mayıs 1964'te kaçırılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Reşat Ahmet'in araç kayıtları belgelerden silinmiş ve dönemin Rum yetkililerince herhangi bir açıklama yapılmamıştı.