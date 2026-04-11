Kıbrıs’a özgü lezzetler

Girne Inner Wheel Kulübü, “Çocukların Yüzü Gülsün” projesi kapsamında Refika’nın Mutfağı’nı Girne Bandabuliya’da ağırladı.

Nisan ayı toplantıları çerçevesinde düzenlenen etkinlikten elde edilecek gelirin, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarında ihtiyaç sahibi çocukların gösteri kıyafetleri için kullanılacağı belirtildi.

Bölge Kuzey Kıbrıs Girne Inner Wheel ve Refika’nın Mutfağı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Kıbrıs mutfağına özgü magarına bulli ile çiçek sulu buruşuk baklava hazırlandı.

Etkinlikte konuşan Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Başkanı Zehra Deniz Yüksel, mutfağın sadece yemek değil aynı zamanda kültür ve hikâye aktarımı olduğunu vurguladı. Kurucu Başkan Işın Ramadan Cemil ise Bandabuliya’nın yeniden toplum hizmetine açılmasının önemine dikkat çekti.

Kulüp Başkanı Zekiye Türköz, çocukların daha mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini belirtirken, Sekreter Esmeray Özceada çocukların gülümsemesinin en güçlü motivasyon olduğunu ifade etti.

Etkinlikte konuşan Refika Birgül ise Bandabuliya’nın sadece bir satış noktası değil, kültürel mirası yaşatacak bir merkez olması gerektiğini söyledi. Etkinlik plaket takdimi ve piyango çekilişiyle sona erdi.