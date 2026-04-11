Açık mesaj

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’nin bu yıl içinde Kuzey Kıbrıs’a toplamda 23 milyarlık mali yardım yapma kararı alması, KKTC vatandaşları tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, söz konusu kaynağın önemli bir kısmının savunmaya harcanmasını doğru buluyor. Geriye kalan kısmının ise ilaç, hastane, okul ve yol ihtiyaçları için kullanılmasını istiyor.

Ülkede üretimin durma noktasına geldiğini belirten vatandaşlar, bunun önemli bir sorun olduğunu belirterek, üretici sektörün desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye yardımlarının maaş ödemelerinde kullanılmasına karşı çıkan vatandaşlar, bu konuda sıkı denetim yapılmasını öneriyor.

Ne dediler?..

Emir Niyazi

“Türkiye’nin KKTC’ye yapacağı mali desteğin tamamı savunma ihtiyaçları için kullanılmalıdır. Ülkenin savunulması çok gereklidir. Ülkenin en önemli ihtiyaçları maaşların en yukarıdan en aşağıya kadar eşitlenmesidir. Biri 200-300 bin lira alacak diğerleri de 30-40 bin lira alacak. Bu adalet mi? Öncelikle bunun düzenlenmesi gerekiyor çünkü zorluk çeken alt tabakadır.”

İsmail Bozat

“Türkiye’nin yapacağı 23 milyar liralık mali yardımın yarısına yakını savunma ihtiyaçları için kullanılacak ancak kalan paranın bu ülke insanının yararına kullanılacağını düşünmüyorum. Her sene bizi bu şekilde kandırmaya çalışıyorlar. Geri kalacak paranın ilaç, hastane ve eğitim gibi alanlarda kullanılması gerekiyor. Çocuklar hala daha konteyner sınıflarda eğitim alıyor. Ülkenin en önemli ihtiyaçları bence hastane, yol, hastanelere hasta bakıcı, okul ve ilaçtır. İnsanları kandırmaktan ziyade hizmet vermeleri gerekiyor.”

Tahsin Bal

“Türkiye’nin yapacağı ve yarısına yakını savunma ihtiyaçları için harcanacak mali desteğin kalanının dar gelirli insanların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılması gerektiğine inanıyorum. Maaşlarda bir düzenleme yapılmalıdır. Ülkenin en önemli ihtiyaçları ekonominin düzelmesidir. Ekonomik yönden çalışmalar yapılmalıdır.”

Kamil Birkaya

“Türkiye’nin yapacağı mali desteğin savunma ihtiyaçları için kullanılacak kısmından geriye kalanını okullar gibi halkın yararına olacak yerlere kullanılması gerekiyor ancak yine memur için harcanacaktır diye düşünüyorum. Her zamanki gibi memura harcanacak başka bir yere değil. Ülkenin en önemli ihtiyaçları meslek gruplarının tekrar çoğaltılmasıdır. Ülkede zanaatkar insan kalmadı, üretim bitti. Meslek gruplarını tekrar canlandırmak gerekiyor. O gelecek olan parayı bu gibi yerlerde kullansalar teşvik olarak daha hayırlı olacaktır.”

Nevzat Özkurnaz

“Türkiye’nin yapacağı mali destekten savunma ihtiyaçları için kullanılacak kısmından artanı memur için kullanılacak. Memurlardan artan da diğer işler için kullanılsın? Ülkede en önemli ihtiyaç hukuktur. Adalet bu ülkede bitti. Ülkenin bir diğer sorunu da Meclis’in etkin olmamasıdır. Bakanların yolsuzluk ve rüşvet işlerine karıştığını duyuyoruz o nedenler güvenemiyoruz.”

Mehmet Mertoğlu

“Türkiye’nin yapacağı 23 milyarlık mali yardım altyapıya kullanılmalıdır. Bunlara kalırsa hepsini yine yutacaklar. İnşallah altyapı, sağlık ve eğitime kullanılır. Ülkenin en önemli ihtiyaçları eğitim, sağlık ve altyapıdır. Bir anlaşma olmazsa bu ülke düzelmez. Çocukları özel okula gönder, özel hastaneye götür ama devlet hastanelerinden hizmet alama. Hastaneler üç- dört ay sonraya randevu veriyor. Hükümete inancımız kalmamıştır.”

Hüseyin Akınalp

“Türkiye’nin yapacağı mali yardımın savunma ihtiyaçları için kullanılan kısmından geriye kalanının yollar için kullanılması daha mantıklı olacaktır. Ülkenin en önemli ihtiyaçları sağlık, eğitim ve kara yollarıdır.”

Şevket Fedai

“Türkiye’nin yapacağı mali destekten savunma ihtiyaçları için kullanılacak kısmından geriye kalan kısmının yoksullara, kanser derneklerine ve sosyal hizmetler gibi yerlere kullanılmalıdır. Ülkenin en önemli ihtiyaçları denetimdir. Denetim eksikliği nedeniyle halk artık geçinemez durumdadır; o nedenle hükümetten beklentilerimiz piyasayı denetim altına almalarıdır.”