Polis ‘lideri’ arıyor

Suna ERDEN

Narkotik ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen “Sessiz Takip Operasyonu” kapsamında toplam 3 kilo 596 gram hintkeneviri ile 622 gram kokainle yakalanan

V.I.S. (E-38) ve B.B. (E-28) yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek süre alındı. Zanlıların uyuşturucuyu kimden temin ettikleri, amaçlarının ne olduğunun araştırılacağı, bağlantılarının tespiti için cep telefonu görüşmelerinin inceleneceği açıklandı.

Polis, ortak operasyonun 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, operasyonda, zanlı V.I.S.’nin tasarrufunda 90 gram hintkeneviri, 122 gram kokain olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan siyah renk hassas terazi tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, V.I.S.’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını, yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu belirlenen B.B.’nin de Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlı B.B.’nin tasarrufunda ise yaklaşık 3 kilo 500 gram hintkeneviri ile 500 gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonuç beklendiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve cep telefonları olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlılar V.I.S. ve B.B.’nin 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026, 09:51