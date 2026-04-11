Kararı duyunca ağladı

Suna ERDEN

Gönyeli’de 18 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda tutuklanan Ürdünlü sanık Osama Ali Muhammed İsmail hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kokain, hintkeneviri ve metamfetamin türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlarından sanık, 3 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Kararda sanığın başkalarının yönlendirmesiyle uyuşturucu sattığı, elde ettiği parayı ise işin başındaki şahsa verdiği belirtildi.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı, sanığın 10 ayrı davadan itham edildiğini ve tüm suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Sanığın yargılandığı tüm davalardan suçlu bulunarak mahkûm edildiğini kaydeden Başkan, ceza takdir edilirken tüm unsurların değerlendirildiğini ifade etti.

Uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurgulayan Başkan, sanığın tasarrufunda en hafif tür hintkenevirinin yanı sıra tehlikeli tür olan kokain ve metamfetamin bulunmasını, uyuşturucu verme suçunu işlemesini aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi. Mahkeme Başkanı, ayrıca hintkeneviri miktarının 276 gram olduğunu, azımsamayacak miktarı da kararda dikkate aldıklarını ifade etti.

Sanığın suçu başkasının yönlendirmesiyle işlemiş olması, genç ve sabıkasız oluşu ile polise yardımcı olmasını ise lehine dikkate aldıklarını belirten Başkan, bu çerçevede 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Gönyeli Bulvarı’nda araçla hareket halinde tespit edilen Osama Ali Muhammed İsmail ile yanında bulunan şahıs, polis ekiplerini fark edince araçtan inerek kaçmıştı. Sanık İsmail, yaklaşık 300 metre ileride makul kuvvet kullanılarak yakalanmıştı.

Sanığın evinde yapılan aramada 276 gram hintkeneviri, 11 gram kokain, 13 gram metamfetamin ile 87 bin TL ve 50 Euro nakit para bulunarak emare alınmıştı. Olay yerinden kaçan şahıs ile suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişi aranan şahıs ilan edilmesine rağmen tespit edilememişti.

Soruşturmada, Osama Ali Muhammed İsmail’in uyuşturucu satışını aranan şahısların yönlendirmesiyle yaptığı ve elde edilen parayı O.A.’ya verdiği tespit edilmişti.

