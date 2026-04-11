29 parti yarışacak

Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 29 siyasi parti toplam 56 sandalye için yarışacak. Yapılan açıklamaya göre; bu 56 sandalyenin 19'u Lefkoşa bölgesinden, 12'si Limasol bölgesinden, 11'i Gazimağusa bölgesinden, altısı Larnaka bölgesinden, beşi Baf bölgesinden ve üçü de Girne bölgesinden milletvekillerine ait olacak.

Mayıs ayındaki seçimler öncesinde Baf bölgesi, seçmen sayısındaki artış nedeniyle fazladan bir sandalye kazandı; bu kazanım ise Lefkoşa bölgesinin aleyhine oldu.

‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ anayasası başlangıçta 50 oy hakkına sahip üyeden oluşan bir parlamento öngörüyordu; bu üyelerin 35'i Kıbrıs Rum'u, 15'i Kıbrıs Türkü olacaktı ve Ermeni, Latin ve Maronit topluluklarına mensup oy hakkı olmayan gözlemciler de bulunacaktı.

1963'te anayasal düzenin bozulması ve topluluklar arası şiddetin patlak vermesinin ardından, Kıbrıs Türkleri parlamentodaki yerlerine geri dönemedi ve geriye sadece 35 oy hakkına sahip üye kaldı.

Bu rakam, zorunluluk doktrini kullanılarak anayasada yapılan değişiklikten sonra 1985 parlamento seçimleri öncesinde 56 Kıbrıslı Rum’a yükseltildi. Değişiklik, 24 Kıbrıs Türkü’nün de seçilmesini öngörüyor, ancak Kıbrıs sorunu çözülmediği için bu henüz gerçekleşmedi.

Aday patlaması var

Rum İçişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Elikkos Elia, önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçimlerine rekor sayıda adayın katılmasının beklendiğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği demeçte, beş yıl önce toplam 651 adayın seçimlere katıldığını ve bunlardan 160'ının kadın olduğunu söyleyen Elia, tahminlerine göre bu yıl daha fazla aday çıkmasının beklendiğini ve kadın aday sayısının yükselmesini umduğunu söyledi.

Aday sayısının, adaylık başvurularının resmen yapılacağı 6 Mayıs'ta netleşeceğini belirten Elia, şu anda 28 veya 29 partinin kayıtlı olduğunu ve aday listelerini sunmaya hazır olduğunu, ancak her partinin seçimlere katılmasının kesin olmadığı konusunda görüşlerini paylaştı.

