30’uncu yıl gururu

Zirve Sigorta, 30’uncu kuruluş yıl dönümünü Lefkoşa’da The Paradise Park’ta düzenlenen resepsiyonla kutladı. Yoğun katılımın olduğu etkinliğe Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sektör temsilcileri ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Girne’den Gazimağusa’ya, Güzelyurt’tan İskele’ye, Lefkoşa’dan Karpaz’a kadar geniş bir coğrafyada vatandaşlarla güçlü bir bağ kuran Zirve Sigorta’nın Müdürü Raif Çukurovalı, 30 yıl önce atılan küçük bir adımın bugün Kuzey Kıbrıs genelinde binlerce kişinin güven duygusuna dokunan güçlü bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Çukurovalı, konuşmasında Zirve Sigorta’nın yalnızca bir yıl dönümünü değil, aynı zamanda bir emeğin, bir inancın ve bir yolculuğun 30. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

1996 yılı öncesinde sigorta sektörünün daha çok yabancı şirketlerin acentelikleri üzerinden yürütüldüğünü hatırlatan Çukurovalı, 1995 yılının sonlarında yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte yerel sigorta şirketlerinin kurulmaya başladığını söyledi. Zirve Sigorta’nın da ilk kurulan yerel sigorta şirketleri arasında yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Sigortacılığın önemini anlattı

Çukurovalı, 30 yıl önce yola çıkarken büyük imkânlara sahip olmadıklarını, teknolojinin daktilo ile sınırlı olduğu bir dönemden geçtiklerini ancak güçlü bir inançla hareket ettiklerini vurguladı, bu inancın “güven” ve insanlara değer katma kararlılığı olduğunu belirtti.

Sigortacılığın yalnızca bir poliçeden ibaret olmadığını ifade eden Çukurovalı, sigortanın bir ailenin huzuru, bir işletmenin devamlılığı ve bir ülke ekonomisinin güvencesi olduğunu söyledi, sigorta sektörünün aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin kesintisiz sürmesini sağladığını, yatırımcı güvenini artırdığını ve sürdürülebilir büyümeye katkı sunduğunu kaydetti.

Çukurovalı, sigorta sektörünün bir ülkenin ekonomik gücünün görünmeyen teminatı olduğunu belirterek, Zirve Sigorta’nın da bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve yalnızca bir şirket değil, aynı zamanda güven üreten bir yapı olmanın gururunu taşıdığını ifade etti.

30 yıllık süreçte yalnızca büyüme değil, aynı zamanda güvenle kurulmuş binlerce bağ ve kazanılmış dostluklar oluştuğunu dile getiren Çukurovalı, elde edilen başarının sadece şirkete ait olmadığını, müşterilerin, iş ortaklarının ve çalışanların ortak emeği olduğunu vurguladı.

Konuşmasının devamında, 30’uncu yılın bir son değil, daha güçlü bir başlangıç olduğunu ifade eden Çukurovalı, hedeflerinin daha fazla insana ulaşmak, daha fazla güven kazanmak ve tüm değerleri sigortalanmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oluşturmak olduğunu söyledi.

Güvenin zamanla inşa edildiğini ve kararlılıkla büyüdüğünü belirten Çukurovalı, Zirve Sigorta’nın 30 yıldır bu güveni inşa ettiğini ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Çukurovalı, geceye katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, nice birlikte başarılacak yıllar temennisinde bulundu.