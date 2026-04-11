Durum değerlendirmesi

Başbakan Ünal Üstel, Ankara ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara’da bir araya geldi."

Başbakan Ünal Üstel de Fidan'la görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti–Anavatan Türkiye iş birliğini güçlendirme, bölgesel gelişmeler ve Doğu Akdeniz’deki son durumu kapsamlı şekilde ele aldık.

Türkiye ile tam uyum içinde, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

2026 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü; üretimi artıran, ekonomiyi güçlendiren ve geleceği planlayan güçlü bir kalkınma adımıdır.

İmzaladığımız 2026 Yılı Protokolü’nün ülkelerimize ve halklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bu vesileyle; başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum.

Hükümetimiz, son yılların en çok proje üreten ve tamamlayan hükümetidir. Çünkü istikrarla, kararlılıkla ve cesaretle yürüyoruz.

Bizim siyasetimizin özü laf değil; iştir, icraattır, eserdir.

2026 yılı, projelerimizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduğumuz yıl olacaktır.

Anavatan Türkiye ile kurduğumuz güçlü iş birliğiyle, söz verdiğimiz yatırımları hayata geçiriyoruz.”

Protokol imzalanmıştı

Hükümet ortaklarıyla birlikte Ankara’ya giden Başbakan Ünal Üstel önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 2026 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nü imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye 23 milyar Türk Lirası kaynak tahsis edildiğini; bu bütçenin yüzde 48’ini altyapı ve reel sektör projelerine, yüzde 10’unu kamu maliyesi desteklerine, yüzde 42’sini ise savunma harcamalarına ayırdıklarını açıklamıştı.

Başbakan Üstel de “Yaklaşık 23 milyar TL olarak imzalanan anlaşma, yıl içerisinde sağlanan katkılarla birlikte yaklaşık 25 milyar TL’lik toplam kaynağa ulaşmamızı sağlayacak” demişti.