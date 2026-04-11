Yoksulluk sınırı 214 bin 742 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 39 bin 813 TL, yoksulluk sınırının ise 214 bin 742 TL olarak hesaplandığını açıkladı. Sendika Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, hesaplamanın Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu’nun paylaştığı fiyat ortalamalarına dayanarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlıklı beslenme için zorunlu gıda harcamalarına ilişkin detaylara da yer verildi. Buna göre yetişkin bir kadının günlük gıda harcaması 342,23 TL, aylık 10 bin 266,90 TL olarak hesaplanırken, yetişkin bir erkek için bu rakam günlük 358,19 TL, aylık 10 bin 745,70 TL oldu. 15-19 yaş arası bir çocuk için günlük 378,52 TL, aylık 11 bin 355,60 TL; 4-6 yaş arası bir çocuk için ise günlük 248,17 TL, aylık 7 bin 445,10 TL harcama gerektiği ifade edildi. Bu veriler doğrultusunda, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken toplam aylık gıda harcamasının, yani açlık sınırının 39 bin 813 TL olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ücretsiz olması gereken sağlık ve eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanılamaması nedeniyle vatandaşların özel kurumlara yönelmek zorunda kaldığına dikkat çekildi. Konut kiraları, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim giderlerindeki artışın yanı sıra kültür, dinlenme ve eğlence gibi temel yaşam harcamalarının da yükseldiği belirtilerek, bu unsurların toplamı dikkate alındığında yoksulluk sınırının 214 bin 742 TL’ye ulaştığı vurgulandı. Açıklamada, mevcut koşullarda dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için gereken 214 bin 742 TL’lik gelirin, özellikle asgari ücretle geçinen hanelerin ciddi ekonomik zorluklar içinde olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Bengihan açıklamasında ayrıca, İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Mart ayında enflasyonun yüzde 2,18 olarak gerçekleştiğini, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan üç aylık toplam hayat pahalılığı oranının ise yüzde 7,07 olduğunu belirtti. Akaryakıt zamlarına da değinen Bengihan, hükümetin aldığı ekonomik kararların yoksulluğu derinleştirdiğini öne sürdü.



Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026, 09:46