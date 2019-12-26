‘Libya anlaşması iptal edilmeli’

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın yeni yıla, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini engelleyebilmek ve özellikle Türkiye-Libya mutabakatını iptal ettirmek maksadıyla yoğun bir diplomatik gündemle gireceği belirtildi.

Rum basını, 2 Ocak’ta İsrail ile Atina’da EastMed anlaşmasına imza atacak olan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın 4 veya 5 Ocak’ta da Kahire’de Mısır ve Fransa ile bir araya geleceğine, bu gündemin en üst sırasında ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in 7 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme bulunduğuna dikkat çekti.

Fileleftheros, “Diplomatik Kreşendo… Türk Planlarının Engellenmesi Hedefiyle 2 Ocak’tan İtibaren Yoğun Çalışmalar… Dışişleri Bakanları Konseyi Ufkuyla Belirleyici Gelişmeler… Fransa’dan Gelişmelere Dinamik Katılım” başlıklı haberinde Rum, Yunan ve İsrail hükümetlerinin 2 Ocak’ta Atina’da EastMed projesinin hayata geçirilmesi için anlaşma imzalayacaklarını, imza törenine İtalya’nın bir temsilcisini göndereceğini ancak bu aşamada EastMed’e imza atmayacağını hatırlattı.

Habere göre Rum, Yunan ve Mısır üçlüsü 4 veya 5 Ocak’ta Kahire’de Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda Fransa’nın da katılımıyla genişleyerek dörtlü hale geliyor. Bu buluşmada Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin “faaliyetleri” masaya yatırılacak.

Gazetenin diplomatik kaynakları, Fransız hükümetinin bölgeye yoğun ilgisine ve Türkiye’nin Libya ile ilgili faaliyetlerinden endişe duyduğuna dikkat çekti. Fransa’nın ilgisinin sadece TOTAL’in faaliyet göstermekte olduğu sözde Rum MEB’i üzerinde değil, Libya içerisinde cereyan edenlere de yoğunlaştığı belirtildi.

Fransa ile Kahire’de yapılacak dörtlü görüşmenin hemen ardından Rum ve Yunan hükümetlerinin 20 Ocak’ta gerçekleşecek Dışişleri Bakanları Konseyi ufku ile gerek bölge gerek Avrupa düzeyinde çeşitli temaslarda bulunacağı kaydedilen haberde “Hedef, Türk projelerinin engellenmesi ve Türkiye-Libya mutabakatının kesin iptalidir” ifadesine yer verdi.

Girit açıklarında Amerikan denizaltısı

Rum ve Yunan hükümetlerinin bu diplomatik atağına Türkiye’den gelecek tepkinin ve ilan ettiği gibi Girit açıklarında sismik araştırma yapıp yapmayacağının büyük merak konusu olduğuna dikkat çekilen haberde, büyük bir Amerikan denizaltısının Girit açıklarında seyretmekte olduğu bilgisi bulunduğuna işaret etti.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerikan denizaltısı ile ilgili bilgileri doğrulamakla birlikte, “Helen güvenliğinin ve bağımsızlığının garantisi Yunan Silahlı Kuvvetleri’dir. Dolayısıyla bölgede istikrar ve güvenlik yaratılmasına katkısı olan her mevcudiyet Helen tarafınca hoş karşılanır. Bölgedeki herhangi bir dost varlığının ancak hayrı dokunabilir” ifadelerini kullandı.