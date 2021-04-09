Kuzeyde 64, güneyde 622 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 64, Güney Kıbrıs’ta 622 yeni vaka belirlendi, iki hasta hayatını kaybetti.

Kuzeyde tespit edilen vakalardan 55'inin yerel olduğu açıklandı. Tedavi gören 25 hastanın ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 kişi havayolu ile ülkeye gelirken 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 18'i Lefkoşa, 26'sı Gazimağusa, 10'u Girne, 1'i İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1, Surlariçi-9, Gönyeli-2, Hamitköy-2, Göçmenköy-1, K.Kaymaklı-1, Köşklüçiftlik-1, Yakın Doğu Bulvarı-1

Girne: Girne Merkez-2, Ozanköy-1, Dikmen-1, Pınarbaşı -1, Çatalköy-2, Alsancak-1/ Aşağı Girne-1, Boğazköy-1.



Gazimağusa: Gazimağusa Merkez -9, Tuzla-1, Çanakkale- 1, Sakarya-6, Maraş-1, Kaliland-1, Baykal-1, Mutluyaka-2, Gülseren- 2, Dumlupınar-2.İskele: Yeşilköy-1.

Güneyde toplam vaka 50 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 47 bin 547 test sonucunda 622 yeni vaka belirlendi.

Rum yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 44 ve 91 yaşındaki 2 kadın hasta hayatını kaybetti.

Toplam ölü sayısı 268, vaka sayısı ise 49 bin 988 oldu.



Test sayısı nüfusu geçti

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, dün yapılan 8 bin 23 testle birlikte Kuzey Kıbrıs’ta toplam sayı 805 bin 615’e çıktı. Kuzeyin nüfusu 350 bin olarak açıklanırken, test oranı insan sayını geçti. Bakanlığın açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle; yapılan toplam test sayısı: 805. 615,

toplam vaka sayısı: 4876, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 4238, tedavisi devam eden vaka sayısı: 612, pandemi merkezindeki hasta sayısı: 77, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 532, toplam kaybedilen hasta sayısı: 26, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 3.