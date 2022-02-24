Mossad ajanları ucuz kurtuldu

Güney Kıbrıs’ta 2019’da patlak veren “casus van” skandalı Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, hakkında özel telefon konuşmalarını dinleme, buna olanak tanıyan elektronik verileri çalma da dâhil 42 suçlama bulunan “Ws Wispear Systems Limited” isimli şirkete 76 bin Euro ceza kararıyla dün kapandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, eski bir Mossad ajanına ait şirket ve 3 yetkilisi hakkında toplam 91 suçlamayla başlayan davada 3 sanığı geçen Kasım ayında beraat ettirdiğini ve şirketin kabul ettiği 42 suçlama için de 76 bin Euro ceza kesildiğini yazdı.

Haberde, “Ws Wispear Systems Ltd” isimli şirketin ürettiği özel telefon görüşmelerini dinleme kabiliyetine sahip elektronik dinleme mekanizmalardan birini 2019’da van tipi bir araca, diğerlerini de bavullara monte ettiğine işaret edildi. Soruşturmanın ise şirket yetkililerinden birinin basına verdiği röportajın Güney Kıbrıs’ta yayımlanmasıyla başlatıldığı kaydedildi.

Polis araştırmasında, Larnaka Havaalanı’nda üç noktaya monte ettiği şirket serverine bağlı antenlerle wi-fi erişim noktası oluşturan şirketin, gerek şirket binasında, gerek van tipi araçta kurulu izleme sistemleri bulunduğu saptanmıştı.

Araştırmada, şirketin Mayıs-Kasım 2019 döneminde 629 uluslararası cep telefonu abonesinin kimlik bilgilerini çaldığı ortaya çıktı.

Ekim 2018’de gümrüğe yapılan beyanda, ithal edilen van tipi aracın meteorolojik maksatlarla kullanılacağı kaydedilmişti.