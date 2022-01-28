Avrupa Birliği’nin (AB), İsrail’den Güney Kıbrıs’a, oradan da Yunanistan’a elektrik enerjisi götürülmesini öngören EurAsia Interconnector projesi için 657 milyon Euro’luk ödeneğe onay verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “EurAsia İçin 657 Milyon Euro… AB’den Kıbrıs-Yunanistan Elektrik Ağlarının Bağlantısı İçin Ödenek Kararı” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, kararın Güney Kıbrıs için önemine vurgu yaparak, ödeneğin “Avrupa’yı birleştirme” programı çerçevesinde sağlandığını yazdı.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ödeneğin onaylanmasının Güney Kıbrıs için birçok fayda sağlayacak “mükemmel bir haber” olduğunu ve konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Haberde, AB’nin onayladığı ödeneğin Güney Kıbrıs-Girit bağlantısının sağlanması için gereken paranın üçte birini karşıladığı ve geriye kalan paranın Avrupa Yatırım Bankası veya diğer finans kuruluşlarından alınmasını kolaylaştırdığı belirtildi.