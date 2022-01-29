Ercan’a uçuş çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri temaslarının ikinci gününde, “İş Dünyası ile Buluşma ve İstişare Toplantısı”nda Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) sanayicilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri’de çok büyük bir sıcaklık ve yakınlıkla karşılandığını, şahsına fahri doktora verilmesinden onur duyduğunu kaydetti.

Kayseri’den Ercan’a direkt uçuşlar yapılmasının en büyük temennileri olduğunu kaydeden Tatar, “KKTC turizmi Kayseri için de bir numaralı destinasyon olmalı” dedi.

Kayseri’nin bir ticaret ve sanayi merkezi olduğunu dile getiren Tatar, özellikle 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Alpaslan Türkeş’in atalarının Kayseri’den Kıbrıs’a yerleştiğini anlattı.

Türkiye ile etle tırnak olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kökleri olduğunu belirterek, aradaki bağların kökleşmesinin en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

Milletvekilliği erken genel seçimlerin sonuçlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis’e giren milletvekillerinin yüzde 65’in üzerindeki oranının kendi siyasetini destekliğini vurguladı. Tatar, bu sonucun iki devletli politikanın tescili olduğunu belirtti.

“Maraş açılımı büyük bir potansiyel ekledi”

Tatar, dünyanın Kıbrıs Türk halkına uyguladığı haksızlıklara ve izolasyonlara rağmen KKTC’nin gelişimini sürdürdüğünü ifade ederek, “Maraş açılımı, KKTC turizmine ve ekonomisine büyük bir potansiyel daha ekledi” şeklinde konuştu.

KKTC ile ticaret artmalı

KKTC ile ticaretin artmasının gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin ekonomik anlamda uzağında değiliz, bir parçasıyız. Ayrı bir devletiz, ayrı cumhuriyetiz… Ama ekonomik olarak yani bir Antalya’ya, İstanbul’a ticarette faturalar Türk Lirası ise bizim de iş insanlarımızın dileği mümkün olduğunca kur riskleri dikkate alınarak, KKTC’ye de faturaların Türk Lirası olması gerektiğini bizim bakanlarımız buradaki muhatapları ile görüşmüştür. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza aynı temennimi ifade ettim.”

Mikro düzeyde KKTC’nin rekabet gücünün artırılmasının önemine dikkat çeken Tatar, komşu ülkelerle, Güney Kıbrıs’la rekabet edebilmek için Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Büyüksimitci: Her türlü işbirliğine hazırız

Toplantıda açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, güçlü bir KKTC ekonomisi için her türlü iş birliğine hazır olduklarının da altını çizdi.



Kayseri’den dünyaya mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri temaslarının ikinci gününde Kayseri Ticaret Odası’nda basınla bir araya geldi.

Tatar, KKTC devletinin statüsünün ve değerinin giderek arttığını vurgulayarak, “Doğru siyaset iki ayrı devlettir” dedi.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı, kapsamlı, sürdürülebilir ve Kıbrıs’ın gerçeklerine bağlı olarak bir anlaşma için mücadele verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hiçbir zaman Rum’a yama olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Maraş açılımının, KKTC’nin değerine değer kattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Maraş’ı açtık, geri vermeye niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

“Cevap seçimlerde verildi”

23 Ocak’ta seçimlerde çıkan neticeye işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, siyasetine yapılan eleştirilerin cevabının seçimlerde verildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, siyasetinin Kıbrıs Türk halkı tarafından benimsendiğinin ortaya çıktığını ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kayseri halkının Kıbrıs’ı daha fazla ziyaret etmesinin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin daha da güçlenmesiyle umut dolu geleceğin yeni siyasete bağlı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri halkının yakın ilgi ve alakasına da teşekkür etti.

Ticaret Odası yetkilileri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Ticaret Odası’nda Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri’nin ticaret, ekonomi ve sanayisiyle 5 bin yıllık kadim bir kent olduğunu belirtti.

“KKTC’nin en büyük nimeti turizmidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, aradaki ilişkilerin gelişmesinin kendilerine güç vereceğini söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, odanın tarihçesinden bahsederek, Kayseri’nin Türkiye’nin omurgasını oluşturan İç Anadolu bölgesinin tam ortasında olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde de bulunuldu.



Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022, 11:21