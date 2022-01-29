Muhteşem manzara

Beşparmak Dağları’nda bulunan St. Hilarion Kalesi, Orta Çağ’dan bu yana ayakta duruyor.

AA muhabiri, Beşparmak Dağları’ndaki St. Hilarion Kalesi’ni görüntüledi. Yaklaşık 732 metre yükseklikte yer alan kalenin burçlarından Girne bölgesi kuşbakışı görülebilirken kale, manzarasının yanında ziyaretçilerine mistik bir hava da sunuyor.

Orta Çağ’a ait etkileyici mimariye sahip olup adını kalede yaşadığı belirtilen azizden alan St. Hilarion Kalesi’nin bilinen diğer adı ise Dieu D’Amour.

Ada halkını, 7. yüzyılda başlayıp 10. yüzyıla kadar aralıklara süren saldırılara karşı uyarmak ve korumak için dağlardaki en yüksek noktalarda gözetleme noktası amacıyla yapılan kaleler zincirinin halkası olan kalenin, Aslan Yürekli Richard’ın 1191’de Ada’yı ele geçirdiği zaman var olduğu, yazılı kaynaklarda yer alıyor.

Kale, Lüzinyan döneminde geliştirilip, güzelleştirilirken KKTC’deki diğer kalelerden farklı olarak hava sıcak olduğunda bahçesinin serinliği ve manzarası dolayısıyla Lüzinyan asillerinin tercih ettiği bir mekan olarak biliniyor.

1489’da Venediklilerin adayı ele geçirmesi ile boşaltılarak kaderine terk edilen St. Hilarion Kalesi, başarı ve trajedilerin yaşandığı yer olarak da biliniyor.

Walt Disney’in ”Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” adlı çizgi filmi tasarlarken esinlendiği St. Hilarion Kalesi’nin bir peri masalından çıkmış gibi duran mistik havasının birçok sanatçıya da ilham kaynağı olduğu kaydediliyor. Ayrıca, Disney çizgi filminde resmedilen kulelerin, kaledeki kulelerle büyük benzerlikler gösterdiği ifade ediliyor.