Önemli gelişme

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre Alkan, Bakan Çavuşoğlu’na Türkşeker’in tarım sektörü, imalat-gıda sektörü, imalat-kimya sektörü, imalat-elektriksiz makina ve imalat-meslek bilim ölçü kontrol optik donanım sektöründeki faaliyetlerini anlatarak, ürünler hakkında bilgi verdi.

Türkşeker’in ürünlerinin Kıbrıs’taki piyasaya ve tüketiciye olumlu yansıması için yapılabilecek iş birliği konusunda ön görüşmede bulunuldu.

Toplantıda, ülkemizde gerek şeker gerekse sözleşmeli tarım konularında Türkşeker’in tecrübelerinden faydalanılmasının önemine değinildi.