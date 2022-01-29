Cevap bekliyor

Hurşide BAYBORA

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Sağlık Bakanlığı ve tüm yetkili kurumlardan Sınırüstü Bakım Evi ile Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşanan ihmal ve istismarla ilgili açıklama talep etti.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, Sınırüstü Bakım Evi’nde hasta haklarının ihlal edildiğini ve vahim koşullarda yaşadıklarını savunduğu hastalar ile Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki Covid-19 bulaşıyla ilgili araştırma yapılması talebiyle Sağlık Bakanlığı’na mektup verdi ve bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne, Alzaymer Derneği destek verdi.

Açıklama sırasında “Saraydan değil yaşlı bakım evlerinden haber ver”, “Kral çıplak… Hikaye tutmadı ahali yutmadı” yazılı pankartlar taşındı.



“Yasal boşluklar var”

İmge basına yaptığı açıklamada, huzur evlerinin Sağlık ve Çalışma bakanlıklarına bağlı olduğunu ve buradan kaynaklanan yasal boşluklar sebebiyle yıllardır yaşanan sorunlara çözüm getirilemediğini kaydetti.

Huzur evlerinde gerekli denetimin yapılmadığını kaydeden İmge, Kalkanlı ve Sınırüstü’ndeki yaşlı bakım evlerinden farklı ihmal ve istismar duyumları olduğunu bildirdi.

“Uyuz salgını başladı…”

Sınırüstü’ndeki bakım evinde uyuz salgınının başladığını ve orada belediyenin ilaçlama dışında hiçbir şey yapmadığı konusunda bilgi aldıklarını ifade eden İmge, bu binanın Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kapatılması gerektiği yönünde rapor bulunduğunu dile getirdi ve bu binanın tahliye edilerek fiziki ve idari yönetim koşulları oluşana kadar kapatılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan derhal konunun araştırılarak çare bulmasını talep eden İmge, konunu takipçisi olacaklarını kaydetti.

Sönmez: Sağlıklı koşullar yaratılmalı

Alzeymet Derneği Başkanı İzlem Sönmez de konuşmasında, Sınırüstü’nde iki alzaymer hastası olduğunu fakat sadece alzaymer değil tüm bakıma ihtiyacı olan hastalara sağlıklı koşulların yaratılması gerektiğini kaydetti.

Ödenen vergilerin nerelere harcandığının sorgulanması gerektiğini dile getiren Sönmez, yaşanan bu olaylara duyarsız kalan yönetimi kınadı.