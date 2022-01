"Elektrik kesintilerinin çaresi olmalı"

Ömer KADİROĞLU

Kapalı kapılar ardında yeni hükümeti kurma çalışmaları devam ederken Diyalog’a konuşan vatandaşlar “öncelikle elektrik kesintilerinin sonlandırılmasını istiyoruz” dedi. Soğuk kış günlerinde elektriksiz kaldıklarını ve yaşam kalitesinin dibe vurduğunu belirten vatandaşlar “uzun yıllar mücadele veren bir toplumun bu duruma düşürülmesi üzücüdür” şeklinde konuştu.

Bir diğer önemli sorunun pahalılık olduğunu belirten vatandaşlar, maaşların artırılmasıyla sorununun çözülmediğini, tam tersi zamların daha da alevlendiğini belirtti. Hükümetin ‘fiyat kontrolü’ yaparak, aşırı kar zihniyetiyle çalışan firmalara ceza vermesini isteyen vatandaşlar, alım gücünün çok düştüğünü ve açlık sınırına gelindiğini kaydetti.



Ne dediler…?

Ayhan Arabacı

“Sandıklardan çıkan sonuçlardan hiç memnun değiliz. İktidara gelen yandaşlarını destekliyor ve halkın yararına çalışmıyor. Döviz yükseldikçe fiyatlar artıyor. Ancak döviz düşünce fiyatlar inmiyor. Denetim eksikliği nedeniyle halk mağdur oluyor. Seçimlerden çıkan sonuçların bu ülkede bir şeyleri değiştireceğine inancım yoktur. En büyük sorunlardan biri elektrik kesintileridir. Ayrıca oluşacak yeni hükümetten de hiçbir beklentim yoktur. 47 senedir hiçbir şey yapmadılar. Yolumuzu, hastanemizi Türkiye yapıyor, suyumuzu Türkiye gönderiyor. Buradakiler de sadece ceplerini düşünüyor. Asgari ücret arttıkça piyasadaki fiyatlar da yükseliyor ve haliyle geçim sıkıntısı devam ediyor. Atatürk 5 yıl içinde sıfırdan ülke ve Cumhuriyet kurdu bizimkiler burada hazır buldukları devleti yönetemiyor. Güneyde hiçbir şeyi olmayan adam burada bir köyün yarısını tutuyor. Bu ülkede dokunulmazlık kalkmazsa, Nereden Buldun Yasası getirilmediği sürece hiçbir şey olmaz.”

Mustafa Deveci

“Sandıklardan çıkan sonuçlar hiç de iyi sonuçlar değildir. Yine koalisyon hükümeti kurulacak ve yine olmayacak. Anlaşmazlıklar olacak. Herkes bakanlık isteyecek ve sanırım yine bir seçim olacak. Kıbrıs’ta 5 aylık 1 yıllık hükümetlerle her sene neredeyse seçime gidiyoruz. Beklentimiz istikrarlı ve görev yapacak hükümet oluşmasıdır. Oluşacak hükümetten zamlara, elektrik kesintilerine çözüm bulmasını ve halkın yaşam kalitesini arttıracak çalışmalar yapmasını bekliyoruz.”

İbrahim Berkay

“Seçimler sonuçlandı ancak sandıklardan çıkan sonucun değişmediğini gördük. Tek başına iktidar çıkmadı ve yine koalisyon hükümeti olacak. Koalisyon hükümetleri de anlaşmazlıkları beraberinde getiriyor. İnşallah yararlı bir hükümet oluşur. Oluşacak hükümetten beklentimiz piyasada etkin bir denetim yapması ve halkın alım gücünü artıracak çalışmalar için adım atmasıdır. Her şey ateş pahası ve ekonominin düzelmesi için çalışacak bir hükümetin oluşmasını istiyoruz.”

Güren Koral

“Seçim tamamlandı ve sandıklardan çıkan sonucun ülkemiz ve ülke insanı için hayırlı olmasını dileriz. Halkın takdiri bu şekildeydi ve fazla yorum yapmak istemiyorum ancak oluşacak hükümetten istikrarlı olması, sürekliliğinin olması ve ekonomik olarak da halkı rahatlatacak bir hükümet olmasını temenni ediyoruz.”

İbrahim Yüzügüler

“Seçim tamamlandı ve sandıklardan çıkan sonucun hem ülke hem de ülke insanı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok fazla siyasetten anlamasam da sandıklardan beklenen bir sonuç çıktı. Sandığa giderek oyumu kullandım ancak hiçbir beklentim yoktur. Elektrik yok, akaryakıt fiyatı ortada, alışveriş yapamıyoruz. O yüzden çok bir beklenti içerisinde değiliz. Siyasilerden yana çok da umutlu değiliz.”

Ramazan Biryılmaz

“Sandıklardan çıkan sonucun olumlu olduğunu düşünüyorum. Koalisyon hükümeti eğer iyi oluşturulursa işlerin yoluna gireceği inancım vardır. Göreve gelecek hükümetin içerisinde bulunduğumuz ortamda işinin çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Yeni oluşacak hükümetten ekonomiyi düzeltmesini, cesur kararlar almasını, enerji sorununu çözmesini ve pahalılıkla ilgili çalışmalar yaparak piyasayı denetlemesini istiyoruz. Ayrıca turizmi de tekrardan canlandırmak ve iyi bir yerlere getirmek için iyi çalışmalar yapmasını temenni ediyoruz.”

Davut Yalın

“Seçimlerden çıkan sonuçtan memnun olsak da olmasak da yapacak bir şey yok. Değişen pek bir şey olmasa da beklentilerimiz vardır. Ülkenin en büyük sorunu olan pahalılıkla ilgili çalışmalarını ve piyasayı ucuzlatmalarını istiyoruz. Oluşacak hükümet yine koalisyon olacağı için değişen bir şey olmamakla birlikte görev süreleri olan 5 yılı tamamlayabileceklerini düşünmüyorum. Seneye değilse bile iki sene sonra yine seçime gideriz diye düşünüyorum.”

Ergin Can

“Seçimde çıkan sonucun halkın iradesi olduğunu düşünüyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hiçbir parti tek başına iktidar olmadı ve koalisyon hükümetlerinin bugüne kadar yaşadığı sıkıntıların devam edeceğini düşünüyorum. Yeni oluşacak hükümetten elektrik kesintilerini sona erdirmesini, pahalılığın önüne geçmesini ve halkın yaşam kalitesini artırmasını istiyoruz. Çocuklarımız büyüyor ancak onlara bir gelecek hazırlayamıyoruz. Seçilenlerin koltukta oturarak maaş beklemesi yerine seçim öncesinde nasıl ki halkın yanında oldularsa yine aynı şekilde devam etmelerini istiyoruz. Halk için ve ülke için ciddi bir şekilde çalışmalarını istiyoruz. İnşallah bizi utandırırlar ve koalisyon hükümeti ülkenin yararına olur.”

Hasan Türüközü

“Seçim sonucu aslında istenilen gibi değil. Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Tük halkını temsil eder gibi görünüyor ancak öyle olmadığını düşünüyorum. Koalisyon hükümeti oluşacak ve bence bu oluşacak hükümette de bir öncekilerde olduğu gibi yaşanan sorunlar yaşanacaktır. Hükümetin ömrü ne kadar gider bilinmez. Sucuoğlu istikrarlı bir hükümetten bahsediyor ancak eğer onu kendi haline bırakırlar etki etmezlerse iyi bir yönetim yapabilir. Diğer türlü yine başarısız olunacaktır. Oluşacak hükümetten beklentimiz piyasadaki pahalılığın önüne geçmesi ve halkın yaşam kalitesini arttıracak çalışmalar yapmasıdır.”

Enver Kadere

“Sandıklardan çıkan sonuca göre bazı kendini beğenmiş parti başkanları derslerini alıp bir kenara çekildi. Bir koalisyon hükümeti oluşacak ve bence bir yıl sonra yine seçime gidilebilir. Koalisyon hükümetlerinde bundan önce yaşanan sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir. Oluşacak hükümetten birçok beklentimiz var ancak en önemlisi sağlığa gereken önemi vermesi ve pahalılıkla ilgili çözümler üreterek halkın alım gücünü artıracak çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022, 11:27