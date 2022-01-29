Rumlarda 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 18 bin 726 test sonucunda, 579 pozitif vakaya rastlandı, 578 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta 2 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi 110 bin 201 testle 2 bin 587 vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 249’u Lefkoşa, 135’i Girne, 108’i Gazimağusa, 50’si Güzelyurt, 22’si İskele ve 15’i Lefke bölgesinden.

Ülke genelinde dün 1636 aşı yapıldı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta 2 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi 110 bin 201 testle 2 bin 587 vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 110 bin 201 test yapıldığını ve 2 bin 587 yeni vaka tespit edildiğini; 2 hastanın da hayatını kaybettiğini duyurdu.