Projeler bölgeye hayat verecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, büyükelçilik koordinasyonundaki çalışmaları inceleme kapsamında İTÜ-KKTC Yeni Erenköy Yerleşkesini ve Karpaz Tütün Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ), KKTC’de yükseköğrenim kalite ve kapasitesiyle öğrenci sayısını artırma hedefi doğrultusunda kurmayı öngördüğü ikinci yerleşke Yeni Erenköy Yerleşkesinin, projelendirme aşamalarının ardından başlayan tel çit çekme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükelçi Başçeri’ye İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında her alanda mevcut iş birliği ve dayanışma çerçevesinde düzenlenen protokol kapsamında hayat bulan İTÜ-KKTC Yeni Erenköy Yerleşkesinin haritalandırma, jeolojik zemin etüdü çalışmaları, stratejik ve kentsel planlama projeleri tamamlandı.

Arazide bulunan ağaçların korunması prensibi ile planlanan yerleşkede, başlangıçta rektörlük binası, idari birimler, öğrenci merkezi, kafeterya, çarşı, misafirhane ve 1. etap altyapı proje çalışmalarının başlatılması hedefleniyor. Yaklaşık 7 bin öğrenci kapasiteli olması planlanan Yenierenköy Yerleşkesinin ana kampüs olması planlanıyor.

Tütün Kooperatifi’ni de ziyaret etti

Büyükelçi Başçeri, Karpaz bölgesinde faaliyet gösteren, Karpaz köylülerinin kurduğu Tütün Kooperatifi’ne ait fabrikanın çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da inceledi.

Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi koordinasyonunda ilerleyen çalışmalarda TİKA, kooperatif üyelerinin iş gücünü hafifletme amacıyla 12 tütün dizme makinası aldı, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi ve Yenierenköy Belediyesi ise mevcut binanın tadilat işlerini yüklendi.

Yetiştirdikleri Sarı Yaprak İsli Pipo Tütününü yurt dışına pazarlayan Karpaz Tütün Kooperatifi üyelerinin faaliyetlerini yakından takip eden Büyükelçi Başçeri, bölgedeki kadınların ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata girmelerine yönelik proje ve adımları KEİ Ofisi tarafından desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022, 11:23