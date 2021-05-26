Narkotik görevde 

Uyuşturucu tacirlerinin, koronavirüse karşı getirilen kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte faaliyetlerine yeniden başladıkları, son 6 haftada Larnaka Havaalanı’ndan ülkeye 60 kiloya yakın hintkeneviri/marihuana cinsi uyuşturucu sokulmaya çalışıldığı haber verildi.

Politis’in “Uyuşturucu Tacirleri Restart Yaptı” başlığıyla aktardığı habere göre, 23 Mayıs Pazar günü Selanik uçuşu ile Larnaka’ya ulaşan 48 yaşındaki Romen kadının bagajında, 26 naylon poşet içerisinde 16 kiloya yakın hintkeneviri bulundu.



Romen kadını yakalayan ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alan narkotik polisi, bunun, 6 hafta içerisinde ele geçirilen 3’üncü kurye olduğuna dikkat çekti. 26 Nisan’da Latin Amerika’dan Larnaka Havaalanı’na uçan iki kadının bagajında 17, 12 Nisan’da Atina’dan Larnaka Havaalanı’na giden 33 yaşındaki erkek yolcunun bagajında da 27 kilo hintkeneviri bulunmuştu.