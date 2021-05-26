Uyuşturucu tacirlerinin, koronavirüse karşı getirilen kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte faaliyetlerine yeniden başladıkları, son 6 haftada Larnaka Havaalanı’ndan ülkeye 60 kiloya yakın hintkeneviri/marihuana cinsi uyuşturucu sokulmaya çalışıldığı haber verildi.
Politis’in “Uyuşturucu Tacirleri Restart Yaptı” başlığıyla aktardığı habere göre, 23 Mayıs Pazar günü Selanik uçuşu ile Larnaka’ya ulaşan 48 yaşındaki Romen kadının bagajında, 26 naylon poşet içerisinde 16 kiloya yakın hintkeneviri bulundu.
Narkotik görevde
Larnaka Havaalanı’nda 6 haftada 60 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu tacirlerinin, koronavirüse karşı getirilen kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte faaliyetlerine yeniden başladıkları, son 6 haftada Larnaka Havaalanı’ndan ülkeye 60 kiloya yakın hintkeneviri/marihuana cinsi uyuşturucu sokulmaya çalışıldığı haber verildi.
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