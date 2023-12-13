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Öfke dorukta

Rum çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptı

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Öfke dorukta
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Rum çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış ve devlet desteğinin üretim için yeterli olmaması nedeniyle Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptı.
“Sigmalive” haber sitesinin haberine göre, patates ve tahıl üreticileri, yetkililerle görüşmek için Başkanlık Sarayı önünde toplandı. Çiftçiler daha sonra Başkanlık Sarayı önündeki korkulukları kırarak saraya girme girişiminde bulundu.
Çiftçilerle polisler arasında arbede yaşanırken, traktörler de Başkanlık Sarayı kapısına dayandı. Çiftçiler Birliği Başkanı Kiriakos Kailas, talepleri karşılanana dek eylemlerini sürdüreceğini açıkladı. 

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