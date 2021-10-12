‘Ölsek de döneceğiz’

Güzelyurt (Omorfo) kökenli Rumların, “Omorfo Anma Günleri” başlığı altında bu yıl 41’incisini gerçekleştirdikleri geleneksel “anti-işgal yürüyüşü” çerçevesinde, Astromerit Kültür Merkezinde bir etkinlik düzenledikleri ve etkinlik çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bir konuşma yaptığı haber verildi.

Alithia gazetesinin “Ölsek de Geri Dönelim” başlıklı haberinde, Güzelyurt (Omorfo) kökenli Rumların, etkinlik sırasında, vatanın yeniden birleşmesi ve evlerine dönmelerine ilişkin kararlılıklarını ortaya koyarak, “öldükten sonra dahi evimize döneceğiz” dedikleri vurgulandı.

Etkinlikte Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun mesajı, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yoannis Papameletiu tarafından okundu. Sakelaropulu mesajında “Yunanistan için, Türk işgalinin sona ermesinin, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin aynı zamanda Kıbrıs’ın tüm işgal birliklerinden ve çağ dışı garantiler sisteminden nihai bir şekilde kurtulmasının, ulusal bir arzu ve öncelik olduğu ve olacağı” iddiasında bulundu.

Sakeloropulu mesajında, Kıbrıs müzakerelerinin yalnızca BM kararları temelinde yeniden başlaması gerektiğini de savundu.

Yunanistan Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas’ı temsilen etkinliğe katılan Yunan milletvekillerinden Maksimos Harakopulos ise konuşmasında “Kıbrıs sorununda hiçbir ilerleme yaşanmamasına dair üzüntüsünü” dile getirdi.

Bölünmeye izin yok

Sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Belediye Başkanı Viktoras Hacıavraam ise konuşmasında “bölünmeye izin vermeyeceklerini” dile getirerek “vatanın ve halkın yeniden birleşmesi için, mücadelelerinin haklılığı konusunda ikna etmek için tüm güçleriyle savaşacaklarını” dile getirdi.

Müzakerelerde hazır bulunması için BM ve AB’nin Türkiye’ye baskı yapmasını istediklerini de dile getiren Hacıavraam, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini ve hükümetin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalarının başarılı olmasını dört gözle beklediklerini söyledi.

Hacıavraam, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili perspektif olmamasının kendilerini yaraladığını da ekledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i “anlattıkları şeylerin uluslararası toplum tarafından neden kabul görmediği konusunda düşünmeye çağırdı”.

Anastasiadis: Siyasi eşitlik yok

Alithia gazetesi “Anastasiadis: Siyasi Eşitlik Siyasi Eşitsizliğe Dönüştürülemez- Özel Temsilci Atanmasının Perde Gerisiyle İlgili Yeni Açıklamalar” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Rum liderinin etkinlikte yaptığı konuşmada “tüm baskılara rağmen, müzakerelerin yeniden başlaması için ödün vermesi ve sahte devletin tanınmasına ilişkin Türk talebini kabul etmesinin söz konusu olmadığı konusunda her yönde net mesajlar gönderdiğini” yazdı.

Gazete Anastasiadis’in dün yaptığı konuşmada “siyasi eşitliğin siyasi eşitsizliğe dönüştürülemeyeceğini” vurguladığını, aynı zamanda BM Genel Sekreteri tarafından özel temsilci atanmasının perde gerisi konusunda da bazı açıklamalarda bulunduğunu iletti.

Anastasiadis “Crans Montana konferansının başarısızlığından yalnızca Ankara’nın sorumlu olduğu” konusundaki iddiasını da yinelediği konuşmasında, “Ankara’nın işgal ordusunun daimi olarak adada kalması ve çağ dışı garantiler sisteminin muhafaza edilmesinde ısrar ettiğini” ileri sürdü.

getirilmediğini, çünkü en basit şekilde, bu konu üzerinde anlaşmaya varıldığının düşünüldüğünü” iddia etti.