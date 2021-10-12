Başçeri ilgiyle izledi

Anıl IŞIK

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2021 kapsamında düzenlenen “Efficiency Challange Elektrikli Araç Liseler Arası” yarışmada ana klasmanda ikinci, yerli üretimde birinci ve görsel klasmanda ikinci olan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibini kabul ederek, tebrik etti.

Büyükelçi Başçeri, dün saat 14.00’te Lefkoşa Büyükelçiliği’nde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdüresi Çiğeltem Arifoğlu, rehber öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya geldi.

Kabul öncesinde, Sedat Simavi Endüstri Meslek öğrencileri, Büyükelçilik bahçesinde, Teknofest 2021’de dereceye giren elektrikli araçları olan “E-Caretta” ile kısa bir sürüş yaparak, araçlarını Başçeri’ye tanıttı. Büyükelçi’nin araçla ilgili bazı sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, geçen ay İstanbul’da düzenlenen Teknofest 2021 etkinliklerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de çok sayıda takım katıldığını belirterek, bu takımlardan, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin ise büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Büyükelçi ayrıca, öğrencilere Teknofest 2021’e katılmalarına imkanı sağlayan okul müdüresi ve rehber öğretmenlerine de teşekkür etti.

“Katkı vermeye hazırız”

“Önümüzdeki dönemde bu genç kabiliyetleri hayatın çok daha farklı alanlarında, üretirken ve teknolojiyi geliştirirken görmeyi arzu ediyoruz” diyen Büyükelçi, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alanda yapılacak her türlü çabaya katkı vermeye hazırız olduklarını söyledi.

Büyükelçi Başçeri ayrıca, ekibe başarılarından dolayı birer hediye takdim etti.