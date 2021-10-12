‘Üretim şaha kalkacak’

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerini kabul etti.

Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de üretim yapan ve ürettiğini satan bir toplum yaratmak için yola çıktıklarını belirterek, bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile bir ticaret anlaşması eylem protokolü imzaladıklarını anımsattı.

Arıklı, tarımdaki çeşitliliği arttırmaya yönelik ise Geçitköy’deki su ile Mesarya Ovası’nı sulak alana çevirerek, tarıma elverişli hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Erhan Arıklı, “Orada ürettiğimiz ürünleri, hammadde olarak değil de, mamul ya da yarı mamul olarak Güvercinlik bölgesinde oluşturulacak işletmelerde işleyerek, satmayı planlıyoruz. Bu noktada sizlerle birlikte yapacağımız çok fazla şey var” şeklinde konuştu.

Arıklı, “Artık burada ürettiğimiz her şeyi, Anavatan Türkiye’ye, oradan da tüm dünyaya satabileceğiz” dedi.

