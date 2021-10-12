Eller havada

Ulusal Birlik Partisi (UBP) kuruluş yıl dönümünü dün akşam düzenlenen etkinlikle kutladı.

Lefkoşa Elysium Park’ta düzenlenen etkinlikte Başkan Ersan Saner, UBP’ye katılacaklarını açıklayan bağımsız milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Mesut Genç’e rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Onursal Başkan Derviş Eroğlu’nun da yer aldığı resepsiyona UBP’nin önde gelen isimleri ve partililer katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen resepsiyonda konuşmalar yapıldı



Tatar’dan birlik beraberlik mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’nin KKTC’nin en güçlü en köklü partisi olduğunu söyleyerek, “Burada verilen mesaj UBP’nin tek başına iktidar olacağı mesajıdır” dedi.

Bir Cumhurbaşkanı olarak elbette ki tarafsız olmak durumunda olduğunu vurgulayan Ersin Tatar, ancak bir insanın gönlünden ve kendi ruhunu gizleyemeyeceğini söyledi.

Tatar, bundan tam bir yıl önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir dönüm noktasına imza attıklarını ifade ederek, “Bir milletvekili olarak çıktığım bu yolda, 5’inci Cumhurbaşkanı olarak sizlere hitap etmek benim için en büyük onurdur. Bu onuru bana yaşattığınız için sizlere yürekten teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kurultay sürecinde herkesi birlik ve beraberliğe davet eden Tatar, ülkeye hizmetin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin cumhurbaşkanı olarak görevini en iyi şekilde sürdüre bilmesi için iktidarda olan güçlü bir UBP’nin önemine vurgu yaparak, egemen eşitliğe dayalı bir anlaşma için KKTC’de buna inanan güçlü bir UBP’ye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Saner: Görev partisiyiz

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner de, UBP’nin, 46 yıldan çok öteye giden Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda kendi milli ve dini aidiyeti, değerleri ile hür ve egemen olarak yaşama mücadelesini siyasal boyuta taşıyan bir misyon, yani görev partisi olduğunu söyledi.

Saner, UBP’nin, sıfır noktasından bir ekonomi alıp salgın öncesinde bir milyar dolar yüksek öğrenim, bir milyar dolar turizm geliri olan bir ekonomi yaratan girişimci, çağdaş düşünce olduğunu ifade etti.

Eroğlu: UBP’nin sonsuza kadar yaşayacak

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, doktor tavsiyesine uymadan partinin 46’ncı kuruluş yıldönümü kutlamasına katıldığını çünkü daha kaç yıldönümüne katılabileceğini bilmediğini ama bir şeyi çok iyi bildiğini ifade etti. Eroğlu “UBP’nin sonsuza kadar yaşayacağını ve KKTC’yi de sonsuza kadar yaşatacağını çok iyi biliyorum” dedi.

Derviş Eroğlu, 46 yıldır partinin içerisinde olduğunu da hatırlatarak, Ekim sonunda yapılacak kurultay sonrasında kimsenin kimseye küsme lüksü olmadığını çünkü aday olanların da oy verecek olanların da Ulusal Birlik Partili olduğunu ifade etti.

Eroğlu, KKTC’yi yaşatmak için UBP’nin güçlenerek yaşamak mecburiyetinde olduğunu da vurguladı.

Hasipoğlu: Büyük bir onur

Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da babası dolayısı ile doğduğu günden bu yana UBP’nin içinde olduğunu ve bunu büyük bir onur saydığını söyledi. Hasipoğlu, UBP’nin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile kavuşulan güvenliğe ve egemenliğe sahip çıkmak için kurulan bir parti olduğunu da vurguladı. Hasipoğlu, “UBP, halkımızın takdiri ile defalarca iktidara gelerek ülkemize Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile kalıcı hizmetler veren bir partidir ve en önemlisi UBP, devletimizin kuruluşunu sağlayan başlıca siyasi oluşumdur.

UBP sıradan, gelip geçici bir parti değil, bir fikrin, bir düşüncenin, bir misyonun partisidir” dedi.