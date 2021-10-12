Rum kesiminde bir can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan test sayısının 23 bin 133 olduğu, 62’si yerel 67 pozitif vakaya rastlandığı, 72 kişinin taburcu edildiği açıklandı. Ülke genelinde dün bin 814 aşı daha yapıldı. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içinde yapılan 64 bin 4 test sonucunda 170 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 57 yaşındaki bir kadın daha yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 62 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakalardan, 34 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 13 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin İskele ve 1 kişinin de Güzelyurt bölgesinden olduğu belirtildi.

KKTC’de bugün itibarıyla yapılan test sayısı 3 milyon 137 bin 960’a, toplam vaka sayısı 20 bin 363’e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 19 bin 366’ya yükseldi.

Tedavisi devam eden 916 kişiden 40’ı Pandemi Merkezi’nde, 7’si yoğun bakım servisinde bulunuyor. Merkezi karantinadaki vaka sayısı ise 869.

Ülkede bugüne kadar Covid-19 kaynaklı 83 ölüm oldu.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, son 24 saat içinde 668 kişiye bileklik takıldı, 169 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 7 bin 186’ya, takibi sonlandırılanların sayısı da 64 bin 439’a çıktı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan 64 bin 4 test sonucunda 170 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 57 yaşındaki bir kadın daha yaşamını yitirdi.

Güneyde toplam vaka sayısı 121 bin 534'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 559'a yükselirken, tedavisi süren 58 hastadan 22'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.