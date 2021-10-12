Türkiye’ye kimse dil uzatamaz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genç Mücahitler Derneği Başkanı Derviş Çapkıner ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Açıklamaya göre, yeni siyaset içinde mücadelenin devam ettiğini anlatan Tatar, Kıbrıs’ta şu anda bir barış varsa bunun 1974’te Türkiye’nin desteğiyle Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla olduğunu, Kıbrıs Türkünün kendi bölgesinde, kendi devletinin çatısı altında, hür ve bağımsız bir şekilde yaşadığını ifade etti.

KKTC’nin kendi vatandaşına sahip çıkamaz noktada olduğunu söylemenin gaflet olduğunu vurgulayan Tatar, esas olanın vatan, bayrak, hürriyet ve bağımsızlık olduğunu belirterek, milletin sonsuza dek kalıcı olduğunu kaydetti.

Halkın kendi geleceğini tayin edebilmesi ve Anavatan Türkiye ile kopmaz bağların sürdürülmesi için ortaya koyulan bir irade olduğunu ifade eden Tatar, bu değerler varken ekonomik sıkıntıların ön plana çıkarılması, Türkiye’ye “dil uzatılması”, halkın karamsarlığa itilmesi ve KKTC’nin vatandaşına sahip çıkamaz noktada olduğu söylemlerini gaflet olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin Kıbrıs için çok bedel ödediğini, fedakarlık yaptığını ve hala yapmakta olduğunu söyleyen Tatar, egemenliğin kabul görmesi için verilen mücadelede Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyledi.

Dizdarlı’yı kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada; atanmasının üzerinden 6 yıl geçen ve bu süre zarfında büyük hizmetler veren Emine Dizdarlı’nın, çeşitli konularda tarafsız ve doğru rapor ürettiğini dile getirdi.

Ombudsman’ın, vatandaşın, her türlü kurum ve kuruluşun herhangi bir haksız durumda başvuracağı tarafsız bir makam olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; Emine Dizdarlı’ya görevini layıkıyla yerine getirdiği için teşekkür etti.

Adıyamanlılar’dan Tatar’a destek

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hüseyin Kayalar başkanlığındaki KKTC Adıyamanlılar Derneği heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre; Tatar kabul sırasında yaptığı konuşmada, 1571’den sonra adaya yerleşen Kıbrıs Türkü’nün atalarının Anadolu’nun çeşitli yerlerinden geldiğini anımsatarak, 1974’ten sonra da Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ülkeye yerleşenler olduğunu, burada aynı kültür ve değerlerle çocuklarını büyüttüklerini ve KKTC vatandaşı olarak bu ülkenin gelişmesine ve her türlü mücadelesine katkı koyduklarını belirtti.

“Bizim artık ayrımız, gayrımız yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel farklılıkların da ülkenin zenginliği olduğunun altını çizdi.

Dernek Başkanı Hüseyin Kayalar yaklaşık 15 yıl önce kurulan Derneğin amacının Adıyaman kültürünü yaşatırken, Kıbrıs kültürü ile Adıyaman kültürünü kaynaştırmak olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021, 10:10