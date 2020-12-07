Tuhaf karar değişmeli

Onur ULAĞ

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan son kararla ülkeye gelen herkesin 7 gün karantinaya girmesi ve bunun karşılığında 2 bin 255 TL para ödemesi şartı tepkilere neden oldu.

Diyalog’a konuşan esnaf, öğrenci, sanatçı alınan kararın yanlış olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, çalışma izinli, öğrenci ve KKTC vatandaşlarının bu uygulamanın dışında tutulması gerektiğini dile getirdi.

Öğrenciler, “zaten uçak biletleri uçtu, ev kiraları aldı başını gitti bir de karantina ücreti bizi çok zor duruma sokar” derken, esnaf, “alınan bu karar dolaylı olarak ekonomiyi de etkileyecektir” şeklinde konuştu.

Ne dediler?..

Arda Gündüz (Sanatçı)

“Dünyanın başka bir bölgesinde böyle bir uygulama yok ama biz enteresanlıklar ülkesiyiz. Alınan bu karar birçok kişiyi mağdur edecek; öğrenciler gelemeyecek, ailesi burada olanlar zorluk yaşayacak. Burada çalışan ve geri dönmek isteyenler belki 2 bin 225 lirayı veremeyeceği için iş yerine dönemeyecek. Gerçekten çok saçma bir karar alındı. Gerçi sürekli kararların değişmesine, tuhaf uygulamalara alıştık. Esas sıkıntı tüm anormalliklerin bize doğal gelmesidir. İnsan bunlara üzüldükçe kendi canını sıkıyor başka bir şey elden gelmiyor.”

Muhammet Dağdaş (Öğrenci)

“Salgın bizi bitirdi. Zaten Coronavirüs süreci nedeniyle ekonomik açıdan herkes sıkıntılı bir dönem geçirirken, şimdi karantina ücreti şartı getirilmesi isyan ettirdi. Bu sorunlardan dolayı bir buçuk senedir Türkiye’ye gitmiyorum. Karantina ücreti bir yana astronomik uçak bileti fiyatları da cabası. Zaten burada kiralar almış başını gidiyor, marketlerdeki ürünler ateş pahası üstüne karantina, uçak bileti fiyatları öğrencilerin bütçesini oldukça sarsıyor. Bu durum bana göre birçok kişinin gelmemesine neden olacaktır.”

Hazal Türkdal (Öğrenci)

“Adada üniversite öğrenimi için bulunuyorum. Covid-19 tedbirleri adı altında alınan bu kararı uygun bulmuyorum. Buraya gelmek için 5 kere PCR testi yaptırdım alınan kararlarla uçak şirketleri arasında uyuşmazlık oluyor. Uçak erteleniyor ve biz yine test yaptırmak zorunda kalıyoruz. Buraya gelmek için sadece test için bin TL para harcadım. Uçak bileti için verdiğim parayı saymıyorum bile… Yakın zamanda diğer öğrenci arkadaşlarım gelecekti. Karantina ücreti konulunca gelmekten vazgeçtiler.

Aynı şekilde ailem gelecekti onlar da gelmiyorlar. Şimdi bir de bu karar alındı açıkçası bu kararı hiç doğru bulmuyorum.”

Luise Makbule Schmitz (Öğrenci)

“Devletin bu konuda ekonomi yapması tuhaf geldi. Bana göre; kendi vatandaşlarından, öğrencilerden ve oturma izni olanlardan bu ücreti almamalıydı. Dışarıdan keyfi durumlar için gelecek olan insanların ücretlerini karşılamaması gayet doğal ama kendi vatandaşları ve kendi bünyesinde bulunan oturma izinli olanlar ve öğrencilerin karantina ücretini karşılaması gerektiğini düşünüyorum.”

Dilbirin Yıldırım (Esnaf)

“Adaya gelen insanlardan karantina ücreti talep edilmesini yanlış buluyorum. Başka ülkeler turizmi canlandırmak için insanlara kolaylık sağlarken, biz ekonomiyi ayakta tutan öğrenci ve turistin gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hadi diyelim tatil amaçlı gelenlerden bu ücret talep edildi bari öğrenci ve çalışma izinli olanlardan alınmasın. Zaten çoğu insan bu pandemi yüzünden kepenkleri indirdi ve bu ücret alınırsa insanlar gelmeyeceği için esnaf da batacaktır.

Ahmet Yıldırım (Esnaf)

“Pandemi dolayısıyla ekonomimiz gerçekten çok büyük düşüşe geçti. Özellikle öğrencilerin gelmemesi bizi kötü etkiledi. Bu kararla birlikte adaya gelmek isteyen öğrenciler, çalışma izinli insanlar daha zor durumda kalacak. Şu anda zaten öğrencilerin az olmasından dolayı ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bu karardan sonra daha da sıkıntı yaşanacak. Döviz yükseldi, üretim yok denecek kadar az. Bu şekilde bir karantina ücreti almaları bence çok yanlıştır. En azından öğrenciler için daha uygun kararlar alınması gerekir. Öğrenciler adaya okumaya geliyor. Buraya geldikleri zaman ev ücreti, okul ücreti ödüyorlar. Bir de bütün paralarını adada harcıyorlar o yüzden bu ücretin en azından öğrenciden alınmaması gerekiyor.”