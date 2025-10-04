Önceliği Baf hava üssü

Kopenhag’da, AB Güvenlik politikaları ‘Safe’ zirvesine katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin sistemden yararlanması konusunda olumsuz girişim yapan ülkelere düşüncelerini aktardı.

Fileleftheros gazetesi “NATO’dan SAFE Konusunda Türkiye İçin Lobi” başlıklı haberinde NATO'nun SAFE programına katılmasına yardımcı olmak amacıyla Türkiye lehine lobicilik faa-liyeti yürüttüğünü öne sürdü.

Rum ve Yunan hükümetlerinin Türkiye’nin SAFE programına katılımını engellemek amacıyla üçüncü ülkelerin programa katılmasını oybirliği şartına bağlatarak AB içerisinde “emniyet supa-bı” oluşturduğu belirtilen haberde hem AB hem de NATO üyesi olup Türkiye ile iş birliği yapan ülkeler olmasının Türkiye’nin SAFE’ye katılımına açık kapı bıraktığına işaret edildi.

Habere göre Kopenhag’da Avrupa Konseyi gayriresmi toplantısı ve Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, şu üç ana noktaya vurgu yaptı:

1-AB üyesi ülkelerin egemenliğini veya toprak bütünlüğünü ihlal eden ülkeler SAFE’ye katıla-maz.

2-AB’nin savunma konularındaki bağımsızlığını güvenceye alarak, 27 AB üyesine kısıtlama getirilmeden AB ile NATO arasındaki iş birliğine destek vermek.

3-AB’nin sadece Ukrayna’ya odaklanmayacağı, (Güney) Kıbrıs’ın Mari (Evangelos Florakis deniz üssü) ve Baf’taki (Andreas Papandreu hava üssü) gibi savunma altyapılarını güçlendire-cek, Orta Doğu gibi diğer kritik bölgelerde de başrol oyuncusu olarak faaliyet göstereceği 360 derece kapsamlı bir strateji.”