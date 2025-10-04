Gürcü çete cezaevinde

Suna ERDEN

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu ve sahtecilik suçlarından tutuklanan Gürcü uyruklu B. D., S. G. S. ve S. S. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Mahkeme, zanlıların tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Ülkeye ilk kez “piatella” türü uyuşturucu maddeyi ithal eden zanlıların ayrıca sahte kimliklerle ev kiraladıkları açıklandı.



Zanlılardan B. D.’nin ise Almanya’da işlediği silahlı saldırı nedeniyle Europol tarafından arandığı da öğrenildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 23 Eylül 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde şüpheli olarak görülen bir aracın durdurulduğunu belirtti. Polis, sürücü B. D. ve araçtaki yolcu S. G. S.’nin huzurunda yapılan aramada 165 miligram hintkeneviri ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren piatella türü uyuşturucunun ele geçirildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlıların Şht. Orhan Durusoy Sokak üzerinde kiraladıkları ikametgahta yapılan aramada, mutfak kısmındaki davlumbazda 77 miligram kokain ile üzerinde kokain kalıntısı bulunan bir metal kaşık bulunduğunu açıkladı. Polis, S. S.’nin bel çantasında da bir gram 706 miligram hintkeneviri ve sentetik cannabinoid içeren piatella türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların ikinci bir adres olarak kullandıkları İzzet Pamukoğlu Sokak’taki evde yapılan aramada ise 4 gram 219 miligram piatella türü uyuşturucu, 61 miligram hintkeneviri kalıntısı bulunan bir öğütücü, kokain kalıntısı bulunan bir plastik kaşık ve bir hassas terazi bulunduğunu açıkladı.



Polis memuru; yapılan soruşturmada, zanlıların ev kiralarken Alman kimliğine büründükleri, kimliklerdeki fotoğrafları dijital ortamda değiştirip sahte kira sözleşmesi düzenledikleri ve bu evrakı tedavüle sürdüklerini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların KKTC ile yasal bağlarının bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme; üç zanlının da 60 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025, 10:51