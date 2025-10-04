Kefaletle serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Köprülü köyünde, 2020 yılı ile geçtiğimiz Temmuz ayında, cinsel saldırı olayının yaşandığı ileri sürüldü. İddialara göre; 40 yaşındaki Ü.A. isimli zanlı, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından, annesinin himayesine verilen 22 yaşındaki yabancı uyruklu kadına, 2020 yılı içerisinde, Dörtyol ile İncirli arasındaki portakal bahçesinde, beline sarılıp, boynundan öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulundu. Zanlının, yine 3 Temmuz 2025 yılında, bu kez ikametgahı içerisinde, aynı kadına karşı zorla cinsel saldırı suçunu işlediği mahkemeye aktarıldı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Yanağından öptü

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ömer Ülger; zanlı Ü.A.’nın, 2020 yılında, Dörtyol ile İncirli arasında, kendine ait portakal bahçesi içerisinde, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından annesinin himayesine verilen müştekinin beline sarılarak yanağından öpmek suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının, 3 Temmuz 2025 tarihinde de, ikametgahı içerisinde, yine aynı müştekiyi, yatak odasına çağırarak yatağa yatırdığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu, müştekinin kaçmaya çalıştığını ancak zanlının, genç kadını boynundan sıkarak tuttuğunu ve cinsel saldırı suçunu işlediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, birer milyon TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

