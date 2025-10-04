‘Kusur karşı tarafta’

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşitlik temelinde bir anlaşma istemeyen Rumların Kıbrıs Türk halkını oyaladığını söyledi. Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş görevden gidince sorun çözülecek denirdi. Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı Kıbrıs sorununu çözemedi. Demek ki kusur bizde değil karşı taraftaydı” dedi.

Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) çalışanlarla bir araya geldi.

Ersin Tatar konuşmasında iki devletli çözüm siyasetine işaret ederek, Rum tarafı ile görüşmediği yönündeki eleştirilerin yalan olduğunu söyledi.

Tatar, “Rum tarafı eşitlik temelinde bir anlaşma istemiyor bu nedenle Kıbrıs Türkü’nü oyalıyor. Federasyondan vazgeçtik ancak Rumlarla görüşmeden vazgeçmedik” dedi

Belediye statüsünde devletçik kurmak istiyorlar

Rum tarafının arzu ettiği anlaşma şekline değinen Tatar, “KKTC’nin ortadan kalkmasını ve iki egemence belediye statüsünde devletçik kurmak istiyorlar. Belediye statüsünde diyorum çünkü merkez Lefkoşa’da Rumların hakimiyetinde olacak, Brüksel’e rapor verecek. Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığı sona erecek” dedi.

Annan Planı’nda Türk tarafında “evet” çıkmasına rağmen söz verilen ambargoların kaldırılmadığını ancak Rum tarafının Avrupa Birliği’ne alındığını dile getiren Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş görevden gidince sorun çözülecek denirdi. Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı Kıbrıs sorununu çözemedi. Demek ki kusur bizde değil karşı taraftaydı” dedi.

Üstel: Bu seçim beka seçimidir

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, görev süresi boyunca Kıbrıs Türküne uygulanan haksızlık ve ambargoları dünyaya anlattığını söyledi.

Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Sorununu çözecek diye iddialı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı görevine geldiğini ancak başarılı olmadığın kaydeden Üstel, başarısız olan ve hayal kırıklığına uğrayan Talat’ın, “Kendimi Sarayönü’nde asayım mı?”, Akıncı’nın ise “Bizim neslin son denemesiydi, başarılı olamadık” diyerek Rumların çözüm istemediğini itiraf ettiğini söyledi.

Rum tarafının silahlanmayı artırdığını ve yabancı ülkelere askeri üs verdiğini dile getiren Üstel, “Bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında Cumhurbaşkanlığı seçimi, devletin beka seçimidir. Tatar’ın koyduğu vizyonun hükümet olarak arkasındayız. İki devletli çözüm siyasetine Türkiye de tam destek veriyor” dedi.

Gençlerle bir araya geldi

Tatar, Maraş Bölgesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayla ilgili bilgi verdi.

“Sağlam Devlet Saygın Gelecek” vizyonunu gençlere anlatan Tatar, yeni dönemde; ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde, tarımda, enerjide, teknolojide, kültür ve sanatta gençlerin önünün açacak, halkın refahını ve özgüvenini yükseltecek "Atak Diplomasi" hakkında bilgi verdi.

