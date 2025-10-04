Ekonomi iyi değil

KKTC İstatistik Kurumu, Eylül ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 5.39 olarak açıkladı. Hayat pahalılığı bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 39.20 oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 25.09 ile eğitim ana grubun-da gerçekleşti. Türkiye'de ise TÜFE eylülde aylık yüzde 3,23, Yİ-ÜFE yüzde 2,52 arttı.



Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 oldu.

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Ekim’de ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.

Rakamlar açıklandı

KKTC Tüketici fiyatları endeksinin 2025 Eylül ayı sonuçları açıklandı.

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş pe-rakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları

Genel Endeksi”nde, bir önceki aya göre yüzde 5.39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32.35 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.20 değişim gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 25.09 ile eğitim ana grubun-da gerçekleşti. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 5.87, Sağlık ana grubunda yüzde 5.75, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 5.17, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 3.81, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 3.66, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2.91, Mo-bilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1.74, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1.34, Ulaştırma ana grubunda yüzde 0.90, Haberleşme ana grubunda yüzde 0.37, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 0.35 artış gerçekleşti.



Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 586 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 69 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 89.12 karpuz, yüzde 68.82 özel üniversite ücreti (KKTC Uyruklu Öğrenci) ve yüzde 66.67 ile futbol maçına giriş ücreti olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 44.67 limon, yüzde 37.50 Milli Piyango bileti ve yüzde 31.88 ile taze börülce oldu.

Türkiye’deki durum

Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyat-larında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Eylül’de 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 38,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,83 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,23, Yİ-ÜFE yüzde 2,52 artış gösterdi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,43, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,29 arttı.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 23,66, geçen yılın Eylül ayına kıyasla yüzde 26,59 artış oldu.

