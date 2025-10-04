Otopsi raporu böyle

Suna ERDEN

Değirmenlik-Girne Anayolu’nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ali Osman Bayram’ın otopsi sonucu açıklandı.

Kaza nedeniyle patlayan Takata hava yastığından fırlayan demir parçanın Bayram’ın başına isabet ettiği ve bu nedenle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mahkemede olguları aktaran polis; kazanın 29 Eylül 2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Değirmen-lik - Girne Anayolu’nun 8-9'uncu km'leri arasında meydana geldiğini anımsattı.

Polis; Canberk Çaydam'ın yönetimindeki MR 226 plakalı salon araç ile Girne’den Değirmenlik istika-metine doğru seyrettiği sırada Taş Ocakları Mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geç-tiğini belirtti.

Polis, karşı istikametten gelmekte olan Ali Osman Bayram’ın da kaza oluşmasını önlemek amacıyla yolun solundan sağına geçtiğini, Bayram yönetimindeki LZ 354 plakalı salon araç ile Canberk Çaydam yönetimindeki aracın yüz yüze çarpıştığını söyledi.

Polis, kaza sonucu LZ 354 plakalı araç sürücüsü Ali Osman Bayram olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, kazada yaralanan LZ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan Koçyiğit'in (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Polis, soruşturma amaçlı Karayolları Dairesi ile Makine Mühendisleri Odasıyla yazışma yapıldığını ve rapor beklediğini açıkladı. Polis, ayrıca Bayram’ın otopsisinin yapıldığının, trafik kazasına bağlı Takata hava yastığının patlaması sonucu içerisindeki demir parçanın kafatasına saplanması sonucu yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandı-ğını, ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.