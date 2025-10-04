9 sürücü tutuklandı

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen 92 trafik kazasında bir can kaybı olurken, 26 kişi yara-landı. Trafik denetimlerinde 3 bin 256 araç sürücüsü rapor edildi, 9 sürücü ise tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 22-28 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre; ülkede 92 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların biri ölümle, 20’si yaralanmayla ve 71’i hasarla sonuçlandı.

35'i süratli araç kullanmak, 23'ü kavşakta durmamak, 13'ü yakın takip, 12'si dikkatsiz sürüş yapmak ve 9'u diğer etkenlerden kaynaklanan kazaların 31'i Girne, 25'i Lefkoşa, 22'si Gazimağusa, 9'u İskele ve 5'i Güzelyurt'ta meydana geldi.

Kazalardan kaynaklanan 5 milyon 964 bin 231 TL'lik hasar saptandı.

Öte yandan, polisin bu haftaki trafik denetimlerinde 3 bin 256 araç sürücüsü rapor edildi, 274 araç trafikten men edildi ve 9 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 689, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 18, tehlikeli sürüş 25, dikkatsiz sürüş 64, seyrüse-fer ruhsatsız araç kullanmak 200, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 13, alkollü içki tesiri altında araç kul-lanmak 86, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 65, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 31, trafik levha ve işaretlerine uymamak 174, trafik ışıklarına uymamak 13, muayenesiz araç kullan-mak 81, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 60, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kul-lanmak 73, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak 23, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 38, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 7, ışık kurallarına uyma-mak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 12 ve bin 602 diğer trafik suçları.”