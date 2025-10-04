Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu iş bitti, gün sayıyoruz. 20 Ekim’den itibaren hep beraber kazanacağız ve yöneteceğiz” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman; Yeşilırmak ve Yedidalga köylerini ziyaret etti, ardından Doğancı’da gerçekleştirilen halk buluşmasına katılarak, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman’a, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, CTP Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman konuşmasında, “Bu ülkeye beş boş yıl yaşattılar, cumhurbaşkanlığı makamını manasız, anlamsız bir duruma indirdiler” diyerek, karşılarındaki zihniyetin geçmiş döneme dair anlatacak bir şeyi olmadığını kaydetti. Erhürman, “‘Şunu yaptık, bunu yaptık’ diyemedikleri ve önümüze bir vizyon koyamayacakları için memleketi germeye çalıştılar” diye konuştu.

20 Ekim sabahı derin bir nefes alacaklarını kaydeden Erhürman, “İlk işimiz çocuklarımıza sarılacağız. ‘Sizin için yürüyeceğiz’ diyeceğiz. Bu toplumun gailesini çekenler gelecek 20 Ekim’de” dedi.

Tufan Erhürman, “Beş senedir bu memlekette neler yaşadık? Kanser hastalarına ilaç bulamadığımız günler oldu. Sosyal sigorta emeklilerinden alınan ilaçlarda ‘yüzde 20 ödeme yapmazsan ilaç alamazsın’ denilen dönemler oldu. Cumhurbaşkanlığından buna dair tek kelime çıkmadı. Aniden bir baktık, önü-müzdeki beş yıl için her ilçede hastane vadediyorlar. Beş senedir ilaç yokken şimdi hemşire ve doktor vadetmeye başladılar. Geçmiş beş yılda elini, ayağını tutan mı vardı?” diye sordu.

İnsanların aklıyla dalga geçildiğini savunan Erhürman, “Benim bir vaadim var. Bu memlekette 20 Ekim’den sonra cumhurbaşkanlığına ciddiyet gelecek, halkıyla alay etmeyen bir cumhurbaşkanı gele-cek. Bu halka güvenen, bu halka inanan herkes kazanmıştır. Ben de halkıma güvenmeye, inanmaya devam edeceğim” dedi.

19 Ekim’e sayılı günler kaldığına dikkat çeken Tufan Erhürman, “Bu ülkeye öyle bir cumhurbaşkanlığı geliyor ki ‘like atma’ özgürlüğü getirecek. Cumhurbaşkanlığı, özgürlüklerin ihlal edildiği bir makam değil; bu ülkede özgürlüklerin ve demokrasinin bekçisi olacak” dedi.

Erhürman, “Sesiniz, sözünüz benden dünyaya yansıyacak. 20 Ekim’den itibaren hep beraber kazana-cağız ve yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.