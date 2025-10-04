Uygulamalı gösterildi

Cumhuriyet Meclisi personeline yönelik yangın söndürme ve acil durumlara ilk müdahale eğitimi düzenlendi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre; eğitim, olası yangın ve afet durumlarında personelin bilinçli ve etkili şekilde hareket edebilmesini amaçladı.

Eğitim, Lefkoşa İtfaiye Amirliği’nde görevli Amir Ahmet Kayıkçı tarafından verildi.

Katılımcılara teorik bilgiler aktarılan ve uygulamalı müdahale teknikleri gösterilen eğitimde acil durumlarda yapılması gereken ilk adımlar da detaylı şekilde anlatıldı.

Yangın anında panik yapmadan, doğru ekipmanla ve koordinasyon içinde hareket etmenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitim kapsamında personele tek tek nasıl müdahale edecekleri uygulamalı olarak gösterildi. Yangın söndürme tüplerinin kullanımı, tahliye prosedürleri ve güvenlik önlemleri birebir deneyimletildi.

Son olarak, Meclis binasında bulunan yangın tüpleri kontrol edilerek işlevsellikleri denetlendi.

Bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağı ve personelin afetlere karşı hazırlıklı tutulmasının öncelikli hedef olduğu belirtildi.

