Öncelik deniz güvenliği

AB Savunma Bakanları gayri resmi toplantısı Güney Kıbrıs’ta gerçekleşti. Toplantıya Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da katıldı.

AB Bakanları’nın, görüşme sırasında Orta Doğu'nun yanı sıra Ukrayna'ya destek, deniz güvenliği ve Avrupa savunmasının geleceği gibi çeşitli konuları ele aldıkları duyuruldu. Bakanlar ayrıca Rusya'nın gizli filosuna karşı koyma çabalarını ve daha geniş anlamda deniz güvenliğine yönelik tehditleri de görüştü.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Lefkoşa'da düzenlenen AB savunma bakanlarının gayri resmi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bakanların İran ve İsrail arasında gece boyunca yaşanan gelişmelerin ardından Orta Doğu'da tırmanan durumu görüştüklerini söyledi.

Kallas şöyle konuştu:

“Bölge, barış görüşmeleri ve kırılgan ateşkes aşamalarında sıkışıp kalmış durumda. Seyir özgürlüğü, özellikle Hürmüz Boğazı'nda en belirgin şekilde gördüğümüz üzere, küresel olarak büyük baskı altında.”

Tahran'ı stratejik su yolunu fiilen kapatmakla ve insansız hava araçlarıyla deniz trafiğini tehdit etmeye devam etmekle suçlayan Kallas, AB bakanlarının İran'ın eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Buna karşılık, AB üye devletlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi aksatmaya karışan İranlı kişi ve kuruluşlara karşı yaptırımları onayladığını dile getiren Kallas, bunun AB'nin yeni seyrüsefer özgürlüğü yaptırım rejimini ilk kez uygulaması olduğunu ve gerektiğinde tekrar uygulanacağını sözlerine ekledi.