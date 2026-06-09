Gelir dağılımı bozuldu

Melis GÜNEL

Ekonomist Ahmet Melih Karavelioğlu, tv2020’de yayınlanan Melis Günel ile Yüz Yüze programında Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerini, bu verilerin KKTC’ye yansımalarını ve dünya genelindeki petrol rezervlerini değerlendirdi.

Türkiye’de açıklanan enflasyon oranının beklenenin üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Karavelioğlu, enflasyonu düşürmeye veya döviz kurunu kontrol altında tutmaya yönelik planlamaların KKTC’de de uygulanması gerektiğini ifade etti. Ülkenin ekonomik akılla yönetilmediğini savunan Karavelioğlu, ekonomik planlamanın zorunlu olduğunu vurguladı. Türkiye’deki fiyat artışlarının KKTC’yi de doğrudan etkilediğini belirtti. Açıklanan enflasyon rakamlarının ölçümünde sorun olabileceğine dikkat çeken Karavelioğlu, Türkiye’de yüzde 17 civarında olduğu ifade edilen bir oranın KKTC’de yüzde 12 olarak ölçülmesinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını söyledi.

Temel tüketim maddelerine erişimin giderek zorlaştığını ve gelir dağılımının bozulduğunu dile getiren Karavelioğlu, gelirin yaklaşık yüzde 70’inin barınma ve beslenme giderlerine ayrılmasının sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Dünya genelinde petrol fiyatlarındaki artışa da değinen Karavelioğlu, birçok devletin ekonomik politikalar çerçevesinde mevcut stoklarını kullandığını, ancak bu stokların tükenmesinin ardından yeniden alım yapılmasıyla birlikte daha yüksek maliyetlerin ortaya çıkacağını ve bunun da yeni zamları kaçınılmaz hale getireceğini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026, 09:50