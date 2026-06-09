BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, uzun bir aradan sonra yeniden adaya gelerek liderlerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada garantörlerin de katılacağı 5+1 formatındaki toplantının Temmuz veya Ağustos’ta olabileceğini söyledi.

Temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu belirten Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise Holguin’in Ankara, Atina ve Brüksel’i ziyaret edeceğini, kendileriyle bir kez daha görüşeceğini belirtti. Genişletilmiş toplantı için bazı tarihlerin konuşulduğunu ancak ayrıntı veremeyeceğini ifade eden Hristodulidis “Uzun bir yaz olacak” dedi.

Holguin: İyimserim

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 5+1 formatındaki genişletilmiş toplantının Temmuz veya Ağustos ayında olabileceğini kaydetti. Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaklaşık bir saat süren görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile verimli görüşmeler yaptığını belirtti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 5+1 toplantısına yönelik hazırlık yaptıklarını ifade eden Holguin, “Tarihi henüz tam olarak bilmiyoruz ancak gelecek aylarda, Temmuz veya Ağustos ayında olabilir.” dedi. Sürece ilişkin olumlu ve iyimser olduğunu kaydeden Holguin, toplantı için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı, iyi sonuçlar alınmasını umduğunu söyledi.

“Ne olacağını toplantıda göreceğiz”

Holguin, Hristodulidis'in, "müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı bir genişletilmiş konferans için hazırlık çalışmalarının başladığı" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soru üzerine, “Bilmiyoruz. Ne olacağını toplantında göreceğiz.” ifadelerini kullandı. Holguin, bunun iyi bir haber olabileceğini ancak beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Pazartesi günü Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini açıklayan Holguin, ardından Atina’ya giderek Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile bir araya geleceğini ifade etti. Adadan ayrılmadan liderlerle de yeniden ikili görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Holguin, Erhürman ile 13 Haziran Cumartesi günü görüşeceğini duyurdu.

Erhürman: Dört temel unsurdan vazgeçmeyiz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise Holguin ile gerçekleştirdiği görüşmede, hem Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) hem de olası müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı. BRT’de katıldığı programda konuşan Erhürman, BM’nin Kıbrıs konusunda yeni bir girişim hazırlığında olduğunu ve bu çerçevede temasların sürdüğünü söyledi. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olarak üç aşamalı bir süreç öngördüklerini belirten Erhürman, ilk aşamada Güven Yaratıcı Önlemler konusunda ilerleme sağlanmasını, ikinci aşamada olası müzakere sürecinin kurallarının netleştirilmesini, üçüncü aşamada ise kapsamlı görüşmelere geçilmesini hedeflediklerini ifade etti. Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının müzakere sürecine ilişkin yaklaşımının başından beri açık olduğunu vurgulayarak, siyasi eşitliğin tartışma konusu yapılmaması, müzakerelerin belirli bir takvime bağlanması, geçmiş yakınlaşmaların korunması ve Rum tarafının masadan ayrılması halinde statükoya geri dönülmemesi yönündeki dört temel unsurun önemini yineledi. Bu başlıkların dikkate alınmadığı herhangi bir sürecin parçası olmayacaklarını ifade eden Erhürman, BM’nin yürüttüğü temaslarda bu konuların gündemde olduğunu söyledi.

“Önemli olan tarih değil içerik”

Holguin’in Temmuz sonu veya Ağustos başında yeni bir 5+1 toplantısı yapılabileceğine yönelik açıklamasını da değerlendiren Erhürman, şu aşamada kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını kaydetti.Toplantının hangi tarihte yapılacağından çok hangi zeminde yapılacağının önemli olduğunu belirten Erhürman, sonuç üretmeyecek bir toplantının kimseye fayda sağlamayacağını söyledi. “Müzakere olsun diye müzakere anlayışını doğru bulmuyoruz” diyen Erhürman, olası bir 5+1 toplantısına hazırlıklı gidilmesi gerektiğini belirterek, ancak bu şekilde somut ve anlamlı sonuçlar elde edilebileceğini ifade etti.

Hristodulidis: Oldukça iyi geçti

Hristodulidis de BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşmesinin ardından, Başkanlık binasından çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Holguin’in açıklamalarına dayanarak iyimser görüldüğünün söylenmesi ve bu konudaki görüşünün sorulması üzerine Hristodulidis, görüşmenin “oldukça iyi geçtiğini ve dikkate değer bir görüşme olduğunu” söyledi. "Her şeyin, BM Genel Sekreterin Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve kendisinin Brüksel’de BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başladığını" kaydeden Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı bir genişletilmiş konferansın hazırlanması için çalıştıklarını belirtti. İhtiyatlı iyimser olduğunu söyleyen Hristodulidis, Holguin ile bu hafta içerisinde yeniden görüşeceklerini ifade etti. Holguin’in, Türkiye, Yunanistan ve Brüksel’i ziyaretinin ardından yeniden Kıbrıs’a gelecek olmasının önemli olduğunu ifade eden Hristodulidis, bu çerçevede gelecek hafta Ulusal Konseyi toplamayı planladığını ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Ayrıntılara girmek istemiyorum

Konferans tarihinin sorulması üzerine ise Hristodulidis, “Samimi olmak istiyorum, evet bazı tarihleri görüştük ancak bunları açıklamam doğru değil, bazı tarihler konusunda ağız yokladım, uzun bir yaz olacak” diye konuştu. Yeni bir süreç başlatılmasına zemin teşkil edecek, çerçeve belgesi gibi bazı fikirler sunup sunmadığı" sorusuna karşılık da Hristodulidis, ayrıntılara girmek istemediğini, önemli olan unsurun sonuç olduğunu, olumlu sonucu elde etmeleri gerektiğini ifade etti. Hristodulidis, bunun Birleşmiş Milletlerin de hedefi olduğunu vurguladı. Bir başka soruya karşılık da Hristodulidis, her zaman Kıbrıs sorununun özünden, Kıbrıs sorununun başlıklarından söz ettiklerini ifade etti ve “özden bahsediyoruz, özlü konular çok önemli” dedi. BM Genel Sekreterinin müzakere belgesi hazırlayıp hazırlamayacağı şeklindeki soruyu yanıtlarken ise Hristodulidis, ayrıntılara girmek istemediğini yineledi ve bunun; Genel Sekreterin konusu olmadığını, Genel Sekreterin Güvenlik Konseyi’nin görev tanımı temelinde, belirli çerçevede hareket ettiğini belirtti. Genişletilmiş konferansın yaz ayı içerisinde toplanmasının hedef olarak kalmaya devam edip etmediği şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, her an için hazır olduklarını, zaten Haziran ayında olunduğunu kaydetti.