Pazar keyifli geçti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Ocak örgütlerinin yöneticileri ve aileleri Pınarbaşı Piknik Alanı’nda düzenlenen organizasyonla bir araya geldi.

Pınarbaşı Piknik Alanı’nda CTP Lefkoşa İlçesi Ocak Örgütü tarafından düzenlenen organizasyona; CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

İncirli, CTP’nin nesillerce süren örgütlü mücadele ve dayanışma geleneğine dikkat çekerek, partinin en büyük gücünün örgütlü yapısı ve dayanışma kültürü olduğunu vurguladı.

Etkinlik alanında her yaştan partilinin bir arada olmasının CTP’nin köklü örgüt geleneğinin en somut göstergelerinden biri olduğunu belirten İncirli, bu birlikteliğin geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir bağ yarattığını söyledi.

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ise konuşmasında, CTP’nin örgütlü mücadele ve dayanışma geleneğine vurgu yaptı.

Pikniğin, örgüt emekçilerini ve ailelerini bir araya getirmek amacıyla düzenlendiğini belirten Barçın, partinin her koşulda doğruyu savunmak, dayanışmayı büyütmek ve mücadeleyi örgütlemek için var olduğunu söyledi.



